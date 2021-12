La implantació de Punts SIGRE en les farmàcies, nom amb el qual es coneix als contenidors per a depositar els envasos i les restes de medicaments, ha complit 20 anys en la Comunitat Valenciana.

Aquest sistema de reciclatge s’ha convertit en un dels hàbits ambientals més consolidats. En aquest creixement, la Comunitat Valenciana té un paper protagonista, ja que en els últims 12 anys, la recollida d’envasos fitosanitaris i fertilitzants ha aconseguit créixer un 35% en el territori, superant en deu punts la mitjana nacional i passant de 79,5 grams per habitant-any a superar els 108 grams. En els últims tres anys, hem passat de les 493 tones de 2018 a les 629 de l’últim exercici. D’aquesta manera, aquesta es col·loca com la segona autonomia amb major índex de recuperació, només per darrere d’Andalusia, que va tancar amb 1.737 tones.

En aquesta línia, la província de Castelló va servir de confirmació per a l’arrancada d’aquest procediment. Des de la seua implantació, gràcies al suport de les autoritats mediambientals i sanitàries i a l’esforç del sector farmacèutic s’ha aconseguit que l’hàbit de reciclar els envasos i restes de medicaments a través dels Punts SIGRE de les farmàcies estiga implantat en la majoria de les llars valencianes, un gest que permet cuidar de la naturalesa i de la salut pública.

Campanya

Amb el lema «cada pas suma», SIGRE ha llançat una nova campanya de sensibilització dirigida als ciutadans, en la qual es posa en valor la seua col·laboració per al correcte reciclatge dels medicaments caducats, no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments.

Amb aquesta iniciativa es vol ressaltar la responsabilitat de tots els ciutadans per a construir una societat més sostenible. El correcte reciclatge dels medicaments caducats, els no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments depositant-los en el Punt SIGRE de la farmàcia constitueix un dels elements clau per a garantir la cura de la salut i del medi ambient. Vint anys després de la posada en marxa del sistema SIGRE en les farmàcies de la Comunitat Valenciana existeix una alta sensibilització ciutadana, ja que el 88% de les llars valencianes reciclen medicaments de manera habitual.