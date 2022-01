El balanç de les mesures desenvolupades per Acció Ecologista-Agró en l’entorn d’Almenara ofereix un balanç molt positiu. Els resultats obtinguts són fruit del treball conjunt del voluntariat sènior d’Agró i els estudiants en pràctiques de ciències ambientals de la Universitat de València, així com els forestals de l’IES Alt Palància de Sogorb, que cada dijous desenvolupen treballs als ullals de Cavanilles, Quartons, Hort de les Tortugues i finca d’Enrique Montoliu (FUNDEM), totes elles restaurades, conservades i custodiades per Acció Ecologista-Agró.

Aquest grup forma part del projecte de ciència ciutadana (Emys), mitjançant el qual s’han retirat del medi 164 tortugues invasores (TrachemysScripta), més conegudes com a tortuga de Florida. També han localitzat i retirat 79 nius i més de 500 ous d’aquesta espècie. Així mateix, una de les dades més importants és l’alliberament de 31 exemplars de tortugues autòctones (Emys Orbicularysi), endèmiques de la marjal d’Almenara. Cal assenyalar que aquest treball ha comptat amb la col·laboració de Caixa Popular. Altres accions importants desenvolupades pel voluntariat van ser la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides i l’encapçalament de les visites guiades de diferents cursos de l’IES Almenara i del Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó. Així mateix, cada diumenge, d’ullal a ullal s’han portat a terme visites guiades per a tots els públics. "2021 ha estat un any estrany, perquè hem estat treballant en una situació sanitària molt complicada per la pandèmia de la covid-19. No obstant això, hem aconseguit dur a terme els nostres objectius, que és el més important, perquè és molt necessari mantenir els Estanys i la resta de la marjal d’Almenara. Tot ha estat possible gràcies al treball desinteressat desenvolupat pel voluntariat sènior i tots els estudiants que han vingut a treballar i dependre més del que ja saben", explica el dirigent d’Acció Ecologista-Agró, Enric Amer. Amer assenyala que "després de huit anys de la seua redacció, el Consell ha donat llum verda a l’aprovació del Pla d’Ús i Gestió de la Marjal d’Almenara, unes normes que permetran regular les activitats que es realitzen en aquest lloc RAMSAR" i que van "a vigilar el seu compliment rigoròs".