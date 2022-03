Sobre un terç de tots els aliments produïts en el món es perden o es malgasten, segons la FAO. Aquestes pèrdues engloben tant la massa d’aliments comestibles que es desaprofita per part de la cadena de subministrament durant les etapes de producció, poscollita, processament, etc., com els desaprofitaments que es produeixen al final de la cadena alimentària, en la venda al minorista i en les llars.

Aimplas, Institut Tecnològic del Plàstic, treballa en el desenvolupament de noves solucions d’envasos barrera biodegradables. D’aquesta manera, es compleix amb l’objectiu de convertir en nous recursos els bioresidus originats per la indústria alimentària en el marc del projecte Fastbiopark, finançat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) i els Feder.

"Els envasos biodegradables ofereixen avantatges competitius per a productes com les càpsules de café o altres aliments com poden ser les salses, ja que tenen un alt contingut orgànic en els residus que generen i el seu envàs hauria de ser dissenyat perquè puga degradar-se amb ells. Aquest tipus d’aliments presenta una vida útil llarga, fins d’un any, i les solucions d’envàs biodegradable que existeixen en l’actualitat presenten limitacions", assenyala Sofia Collazo, qui lidera les investigacions de Biodegradació i Compostabilidad en Aimplas.

Aquests nous desenvolupaments, a més de ser biodegradables, presenten propietats barrera que protegeixen i allarguen la vida útil dels aliments envasats. Així mateix, Aimplas investiga en aquest projecte un nou mètode accelerat per a l’anàlisi del procés de biodegradació, que permeta reduir el temps d’estudi d’aquest procés en les noves estructures.

En la línia, Aimplas investiga amb el projecte Valpla els residus sòlids urbans, els residus lactis i cítrics, entre altres subproductes de la indústria agroalimentària, així com la biomassa lignocelulósica, com a alternatives als recursos fòssils per a obtindre bioplàstics com l’àcid polilàctic (PLA).

Alt potencial

Segons Belén Monjo, líder de les investigacions en Tecnologia Química de Aimplas, "els residus produïts per les llars i els generats pel sector agroalimentari però que manquen de valor nutricional presenten un alt potencial com a alternativa als recursos fòssils per a elaborar bioproductes d’alt valor afegit, que poden emprar-se per a fabricar envasos alimentaris i cosmètics, implants mèdics o filaments 3D, entre molts altres productes".

Els resultats del projecte suposaran un avanç en la producció d’àcid polilàctic (PLA), el biopolímer amb major demanda en l’actualitat, ja que no hi ha cap empresa a Espanya productora d’aquest i, a nivell mundial, hi ha un nombre reduït d’empreses amb aquestes capacitats.