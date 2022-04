Les ajudes i subvencions promogudes per comunitats i localitats faciliten viure de l’energia del sol. L’autoconsum és una realitat per al 65% de la població espanyola que viu en blocs de pisos o comunitats de veïns, ja que existeix la possibilitat que es convertisquen en una comunitat solar, instal·lant plaques en la coberta, teulada o terrat. La comunitat serà la propietària de la instal·lació i els veïns es beneficiaran dels estalvis per l’autoconsum de l’energia que genera (pot cobrir un 40% del consum elèctric anual dels subministraments comuns i dels habitatges). Iberdrola ofereix l’opció de realitzar tots els tràmits per a la instal·lació i manteniment.

Els veïns poden decidir quins consums s’adhereixen, que poden ser els subministraments comuns i també els habitatges particulars. A més, cada usuari podrà controlar la instal·lació i el servei, i monitorar en temps real la producció, el consum i els seus excedents. Cessió en lloguer Una altra opció sense inversió inicial es cedir la teulada a la companyia en règim de lloguer, perquè l’empresa s’encarregue de tot (estudi de viabilitat, gestions administratives, instal·lació i manteniment, etc.). Els veïns sota aqueixa coberta tenen prioritat per a participar com autoconsumidors, adherint el seu consum a la instal·lació. Després, podrien acollir-se veïns de qualsevol edifici, en un radi de 500 m.