Els horts ecològics urbans a Betxí, Horts per a la Gent, compleixen deu anys des de la seua posada en marxa. Una iniciativa que va ser pionera en el seu moment en la província de Castelló. La creació d’aquests horts constitueix una forma efectiva de recuperar el valor de la terra, integrar el nucli urbà i la naturalesa, i de recuperar coneixements i pràctiques de l’agricultura tradicional.

A més, el seu cultiu amb caràcter ecològic permet familiaritzar als participants amb mètodes de producció sostenible d’aliments, afavorint l’adquisició de valors que fomenten la conservació i el bon ús del medi natural.

Alguns dels objectius que hui dia continuen vigents són ajudar a l’economia de la llar (caràcter econòmic); aprofitar l’experiència i les tècniques d’horticultura que molts ciutadans posseeixen, accions formatives per a ensenyar a les persones interessades a cultivar verdures i hortalisses de manera natural, aprofitant al màxim l’espai disponible i aprenent a crear nous espais per a cultivar, col·laboració amb l’escola pública en la qual l’alumnat d’Infantil i Primària ha sembrat i recollit diverses hortalisses en els propis horts i li ha suposat un acostament al treball de l’horta (caràcter educatiu); i avançar en el desenvolupament sostenible a nivell local (caràcter mediambiental).

Millorar la salut

L’últim objectiu de la iniciativa és millorar la salut, un factor bàsic per a mantindre el benestar i la qualitat de vida de les persones. En aqueix sentit, la prevenció bàsica la conformen una dieta saludable, rica en fruites i verdures, combinada amb l’activitat física. També es donen elements molt importants de millora de l’autoestima, especialment necessaris quan ens trobem en moments difícils.

Agricultura ecològica

Aquest projecte municipal ha servit de catalitzador de l’agricultura ecològica en Betxí, que compta ja amb projectes consolidats com l’Horta del Rajolar, que promou la Fundació Novessendes i té el suport de la Regidoria de Medi Ambient de la localitat, així com de nombroses experiències a nivell particular.

La idea va partir de la Regidoria de Medi Ambient, al capdavant de la qual continua estant Javier Delgado, i pretenia crear una zona d’horta el més pròxima possible al centre del poble per a evitar l’ús de vehicles i que servira per a aprofitar terrenys abandonats o horts erms. La família Franch Franch i els germans Juan i Manuel Sanahuja Hernández van facilitar els terrenys. La iniciativa va fer els primers passos a primers d’abril de 2012 i les parcel·les es van completar des d’un primer moment. La seua extensió, de 30 m2, que a primera vista semblava escassa, ha resultat suficient per a proveir les necessitats d’una família tipus. Al febrer de 2013, i a causa de la contínua demanda, es van ampliar fins a un total de 45 parcel·les, que és el màxim que permetia el terreny. Delgado vol agrair "l’enorme treball i dedicació que molts arrendataris de les parcel·les han posat perquè aquesta iniciativa seguira avant".