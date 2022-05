El 18 de maig de 2021, el sotssecretari de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Alfonso Puncel, va anunciar l’adquisició de 50 vehicles tot terreny nous per a l’ús dels agents mediambientals de la Comunitat. En l’assemblea de l’Associació Professional d’Agents Mediambientals, celebrada en Eslida, es va plantejar una nova mobilització donat que res saben d’eixa millora i d’altres reivindicades des de fa temps pel col·lectiu.

Des de l’agrupació asseguren que només en Castelló, almenys el 65% dels vehicles a la seua disposició tenen vora 20 anys o els superen. D’una flota d’uns 60 tot terreny, només 20 tenen menys de 5 anys i això, com va explicar el seu president, Santano Álvarez, té conseqüències en la qualitat del servei públic que estan prestant.

Ni grans inversions ni menudes

Els agents mediambientals se senten desatesos per la Conselleria, donat que no només no compleixen amb la promesa de renovació dels vehicles, indispensables per a cobrir tot el territori assignat, "tampoc atenen a demandes que suposarien una molt xicoteta inversió o cap", incideix Álvarez.

Per ficar un exemple, menciona els escuts que els identifiquen com agents de l’autoritat. "Només tenim un, els hem demanat diverses unitats per a tota la uniformitat de la qual fem ús, suposa una despesa ínfima, però ni a això ens fan cas", lamenten i denuncien.

Aquesta associació professional, que està integrada per quasi un centenar dels 240 agents de la Comunitat, incideix en el fet que una qüestió igual o més preocupant que la precarietat en mitjos materials és la dels efectius humans. Assignats a la província de Castelló hi ha 64 agents, "però amb les baixes no arriben a 60".

"És evident que falta personal", adverteix Santano Álvarez, qui explica que no hi ha hagut ampliació de plantilla malgrat que "qualsevol llei que s’aprove té implicacions mediambientals i, per tant, ens afecta directament".

Augment de les responsabilitats

Els temps han canviat i les responsabilitats d’aquests professionals han anat augmentant paulatinament. "Fem controls d’abocaments, d’espècies exòtiques, regulació de proves esportives, gestionem autoritzacions de pesca, cacera... És a dir, s’han multiplicat per 1.000 les funcions i som els mateixos", enumera.

I entre les qüestions més greus que els afecten, tal com es va tractar ahir a Eslida, està el fet de no tenir una avaluació de riscos laborals: "Patim agressions, accidents, però no estem coberts, malgrat ser treballadors públics". Un fet sobre el qual Álvarez crida l’atenció, "només volem millorar el servei públic que prestem als ciutadans que ens paguen el sou".