El Parc Natural de la Serra d’Irta convida a la població a participar en una actividad que conjuga una ruta interpretativa i la cura del medi ambient, el 8 de maig.

Es tracta d’una iniciativa que que realitza juntament amb Bionord, en col·laboració amb l’Ajuntament de Peníscola, i que està inclosa en el projecte del parc natural Per una serra més neta. A més, amb ella es suma a les iniciatives del Let’s Clean Up Day que es realitzen a Europa, una acció impulsada per la Comissió Europea en el marc del Projecte Life de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que consisteix en la recollida de residus presents en espais naturals, simultàniament i de manera coordinada, en diferents localitats europees. La jornada es planteja com una neteja de residus en els espais naturals on els participants van recollint residus i separant-los per tipologies per a facilitar el reciclatge.

Inscripcions

L’activitat, de caràcter gratuït, començarà a les 9.30 i es prolongarà fins a les 13.00 hores. Els participants, que rebran una samarreta, es reuniran en Mirador de Badum (Peníscola) i recorreran una distància de set quilòmetres. Atés que les places són limitades, els interessats a participar hauran de realitzar una inscripció a través dels telèfons del parc natural (964 33 67 91/679 19 63 98), en horari de 9.00 a 15.00 hores.