Les basses agrícoles per emmagatzemar aigua, tan necessàries en el seu moment per al manteniment dels camps de cultiu, poden arribar a ser un seriós risc per a animals i persones si estan descobertes. L’Ajuntament de la Vall, després d’haver realitzat diverses accions vinculades amb el rescat de gossos atrapats, ha pres cartes a l’assumpte i ha intensificat les inspeccions policials per tal de controlar i evitar este perill latent.

Concretament, aquesta vigilància es fa sobre basses existents en finques privades, la major part de les quals, hui en dia, donat que gran part de les terres agrícoles s’han transformat al reg localitzat, ja no són necessàries. Malgrat no tindre un ús concret, moltes estan plenes, altres buides, però, donada la seua fondària, suposen un risc "per a les persones i els animals, que poden caure en el seu interior sense possibilitat d’eixir a causa de la profunditat d’algunes", destaquen.

Des de l’Ajuntament recorden que estiguen o no en ús han d’estar cobertes i l’obligació que així siga "és del propietari del terreny on es troben", com recalquen des de la Policia Local.

Des del mes de juny, una patrulla es dedica a revisar el terme, localitzar i identificar eixes instal·lacions i "s’està contactant amb els propietaris per a evitar possibles danys i que es procedisca al bon manteniment de les basses".

El terme municipal és molt ampli, raó per la qual, des de la Policia Local, s’ha fet una crida a la ciutadania demanant la seua col·laboració. "Si es troba alguna bassa que no està degudament coberta poden informar a la Policia o la Regidoria d’Agricultura".

Es dona el cas que el dia 15 de juny, agents locals varen haver de rescatar a un gos que estava en molt mal estat de salut en l’interior d’una d’eixes basses.

Com van relatar els agents, "l’avís el va donar un veí que es trobava en la zona practicant esport". Els agents municipals varen aconseguir traure al gos, que no portava xip identificatiu i es va quedar sota la custòdia de la protectora que gestiona la retirada d’animals a la ciutat.

Fa un any, un altre rescat

No és la primera vegada que gràcies a l’alerta d’un ciutadà la Policia Local salva d’una mort segura a un gos. Un any abans, un altre corredor va cridar a la Policia Local perquè un dog canari de gran volum estava dins d’una altra, aquella plena d’aigua, i estava ofegant-se. Els agents acudiren al Corral Blanc, partida on es trobava la instal·lació, i amb l’ajuda de material de reg que hi havia abandonat a la zona pogueren traure’l. "Si no s’hagués actuat immediatament el gos hauria mort", remarcaven en aquell moment fonts policials.

En els dos casos es va iniciar una investigació per tal d’identificar al propietari de la bassa, als quals els han demanat responsabilitats. Incideixen en el fet que aquestes instal·lacions en mig del terme són un perill per als animals "però també per a les persones i han d’estar cobertes".