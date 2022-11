Onda albergarà, fins al 18 de novembre, en el Teatre Mònaco, l’exposició In/Sostenible. Un camí cap a la sostenibilitat, la qual té com a finalitat donar a conéixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la població en general, des d’un punt de vista pròxim i amable mitjançant quatre zones diferenciades. Aquesta exposició, que és d’entrada lliure i gratuïta, va ser inaugurada pel regidor de Ciutat Saludable d’Onda, Paco Pastor. Sobre aquest tema, Pastor va assenyalar: "Volem involucrar als veïns en el desenvolupament de l’Agenda 2030 perquè només junts aconseguirem construir un futur millor per a les noves generacions".

Seguint amb les activitats del projecte, més de 300 alumnes de diferents centres educatius de la localitat castellonenca se sensibilitzaran a través de l’activitat didàctica Soc conscient de quin consum faig amb reflexions sobre la situació del planeta i l’anàlisi d’alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles. Els centres educatius participants són CEIP Mestre Caballero, CEIP Miralcamp, CEIP Pío XII, Col·legi Mare María Rosa Molas, Col·legi Verge de Carmen i IES El Torrelló.

Altres activitats

D’altra banda, també en el marc del projecte, es va realitzar al setembre l’activitat lúdica dirigida al públic familiar Anem a buscar un tresor on, mitjançant un contacontes teatralitzat, es va sensibilitzar i va conscienciar sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits i la forma de consum per a no acabar amb el planeta.

Cal recordar que el municipi de la Plana Baixa acull les diferents activitats de la tercera edició del projecte In/Sostenible del Fons Valencià per la Solidaritat, cofinançat per la Diputació de Castelló, i que té com a objectiu donar a conéixer i sensibilitzar en la població de cinc municipis de la província de Castelló (Atzeneta del Maestrat, Castelló de la Plana, Onda, Orpesa de Mar i Vilafranca) sobre què són els ODS i de la importància de la participació ciutadana per a aconseguir-los. En aquesta ocasió el projecte incideix en el ODS 12: Producció i consum sostenibles, per a enfortir la presa de consciència al voltant dels hàbits de consum responsables mitjançant actuacions concretes.

Fons Valencià

Així mateix, el Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectiu realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que fan els seus socis entre els quals es troben ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Compta amb 127 ajuntaments i nou mancomunitats i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, i països en situació d’emergència.