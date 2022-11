Les fonts terrestres de basuraleza originen al voltant del 80% dels fems marins. És una xifra que, sumada a l’abandó de residus que pateixen cada vegada més els espais naturals, constitueix un greu perill per als ecosistemes. Conscients de la importància de desenvolupar accions que ajuden a previndre i conscienciar a la societat sobre l’impacte de la basuraleza, Libera, el projecte creat per SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, llança una nova edició de la campanya 1m2 pel camp, els boscos i la muntanya que es desenvoluparà entre el 3 a l’11 de desembre.

Objectiu

Coincidint amb el Dia Internacional de les Muntanyes que se celebra l’11 de desembre, aquesta sisena edició de la campanya té com a objectiu que els col·lectius i voluntaris participants alliberen aquests entorns de basuraleza i, posteriorment, la caracteritzen per a analitzar tant la tipologia com el volum de residus que són abandonats. A més, aquesta iniciativa cerca que la població obtinga un major coneixement sobre l’impacte de la basuraleza en els espais naturals terrestres. D’aquesta manera, el projecte Libera convida a qualsevol organització, associació o entitat a participar, registrar-se i crear el seu punt, a través de la pàgina web www.proyectolibera.org.

Els col·lectius participants usaran l’app mòbil eLitter, una eina pionera en la caracterització de residus en ecosistemes d’interior i desenvolupada per les associacions Abocats Zero i Paisatge Net, en col·laboració amb Libera. Per tant, les dades recollides s’inclouran en la base de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miteco) i se sumaran als objectes ja caracteritzats que Libera recopila en el seu Baròmetre de la Basuraleza.

Balanç del 2021

En la passada edició d’1m2 pel camp, els boscos i la muntanya, durant les jornades de neteja i recollida de dades que es van desenvolupar en 346 punts del país gràcies a la col·laboració de més de 5.500 voluntaris es van aconseguir analitzar un total de 8,5 tones de basuraleza. Així, 67.616 objectes van ser categoritzats durant la campanya de 2021, sent les peces de plàstic inferior a 2,5 cm, les burilles i les llandes de beguda els residus més trobats.

"La basuraleza és un problema global i l’educació ambiental una de les millors eines per a erradicar-lo. No hi ha millor manera de mostrar que no volem més residus abandonats que eixir al camp a alliberar i augmentar el coneixement científic sobre aquest problema", afirma el coordinador del Projecte Libera en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz. Amb aquesta convocatòria, Libera tanca la seua última campanya, després de la fita celebrada al setembre passat, i amb la qual es van aconseguir recollir més de set tones de basuraleza i caracteritzar al voltant de 46.000 objectes, gràcies als més de 6.000 voluntaris que van col·laborar en les costes espanyoles.