Azul brillante y azul Oscuro con toques de carbono y las llantas doradas mate: así es el último Bugatti Divo de las 40 unidades que ha realizado la casa francesa.

De este modo, se pone fin a los tres años de desarrollo y producción del primer proyecto de carrocería de Bugatti en el siglo XXI. Poco después de que Stephan Winkelmann se convirtiera en Presidente de Bugatti, tuvo la idea de revivir una exitosa tradición de Bugatti. "Leí mucho sobre el tema, eché un vistazo a las emblemáticas carrocerías producidas en los años 20 y 30, y empecé a preguntarme si podríamos trasladar este excelente activo a la era moderna de la empresa", recuerda Winkelmann. Tras hablar con clientes y concesionarios, pronto quedó claro que Bugatti daría en el clavo con este ejercicio.

Poco después, los diseñadores e ingenieros de Bugatti estaban trabajando en el nuevo modelo y el Divo se desveló entonces a determinados clientes del Chiron en discretas reuniones individuales en la primavera de 2018. "Al ver el Divo por primera vez, los comentarios de cada uno de los clientes fueron extremadamente positivos", recuerda Hendrik Malinowski, Director de Ventas y Operaciones. "Los 40 vehículos se habían vendido todos en cuestión de semanas tras la primera cita con el cliente", dice Malinowski, es decir, mucho antes de que el Divo se presentara públicamente ante una audiencia mundial en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach en 2018. Con un precio base de cinco millones de euros, el Divo era el modelo más caro de Bugatti en ese momento.

La marca francesa con sede en Alsacia tiene una larga historia en la construcción de carrocerías. Comenzó con el fundador de la empresa, Ettore Bugatti, a principios de la década de 1920. Quería que sus vehículos fueran no sólo técnicamente perfectos, sino también estéticamente impecables. Mientras que Ettore se ciñó a las formas tradicionales, su hijo Jean creó verdaderas obras maestras. Se inspiró no sólo en la ingeniería automovilística, sino también en las formas artísticas dominantes en aquella época, como el art decó, el expresionismo y el dadaísmo. No pasó mucho tiempo antes de que los Bugatti fueran muy solicitados, no sólo por sus éxitos en las carreras, su agilidad y su confort de conducción, sino también por las inusuales y elegantes formas de su carrocería. Con su Type 57 en varias versiones de carrocería como el Galibier, el Atalante y el SC Atlantic, Bugatti creó diseños icónicos que resistirían el paso del tiempo.

Hoy en día, Bugatti lleva su carrocería un paso más allá. Mientras que antes las distintas formas de carrocería se adaptaban simplemente a un único chasis sin cambiar la tecnología, el desarrollo y la modificación de los componentes técnicos en los modernos proyectos one-off y few-off dan lugar a vehículos completamente nuevos que presumen de su propio comportamiento de conducción. "Además de un diseño único, los clientes que adquieren un modelo de carrocería disfrutan de una experiencia de conducción nueva e individual", explica Pierre Rommelfanger, Jefe de Desarrollo de Vehículos Globales de Bugatti. "Cada serie pequeña se somete al mismo grado de desarrollo que tendría una serie de producción mayor".

El propietario del último Divo que se entrega ahora demuestra un agudo sentido de la tradición: el color primario Bugatti EB 110 LM Blue recuerda al último coche de carreras oficial de Bugatti en Le Mans, mientras que el contrastado Blue Carbon subraya la exclusividad y forja un vínculo con la era moderna. En el interior, los colores French Racing Blue y Deep Blue, así como los elementos de carbono gris mate, combinan la historia con la actualidad.

El Bugatti Divo representa un hito en los más de 110 años de historia de Bugatti, rica en vehículos extraordinarios. Con su nuevo diseño, es visual y técnicamente muy diferente del Chiron y tiene un aspecto más plano y deportivo gracias a su línea lateral más estilizada, a las tomas de aire adicionales y a los nuevos faros LED con luces diurnas en forma de boomerang. La parte trasera está dominada por una compleja luz trasera en 3D que forma parte de la parrilla trasera, mientras que un difusor elevado potencia el efecto de amplitud en la parte trasera. Bugatti ha compuesto el chasis y las características de manejo más en la dirección de la agilidad y la dinámica en las curvas, dando así al Divo su propio y especial carácter. Está propulsado por un emblemático motor W16 de 8.0 litros y 1.500 CV, al que suministra aire la llamativa toma de aire del conducto NACA con una aleta central en el techo.

El modelo lleva el nombre del piloto de carreras francés Albert Divo, que consiguió una serie de victorias en carreras para Bugatti durante un periodo de 20 años, incluyendo seis Grandes Premios y dos veces en la Targa Florio. En su honor y en la sede de Molsheim, la bandera francesa adorna los guardabarros delanteros izquierdo y derecho del Divo.

Ninguno de los 40 Divos construidos es idéntico. Muchos de los clientes del Divo han optado por una producción única, eligiendo ellos mismos los colores y materiales, como la pintura, el cuero y las costuras. Aportan sus propias ideas de diseño y crean su propio vehículo personal en el proceso. Como resultado, el Divo es totalmente a medida, de acuerdo con la tradición de construcción de autocares de Bugatti.