Estos no son los típicos trucos que se aconsejan para ahorrar gasolina, pero pueden hacer que gastes todavía menos combustible. Además, te decimos cuánto puedes reducir el consumo con cada uno de ellos.

Con el precio del combustible disparado, cualquier forma de ahorrar gasolina es una buena noticia. Seguro que a estas alturas ya te sabes las típicas recomendaciones, por eso te damos unos consejos que seguro que no se te habían ocurrido, para pagar menos cuando te toque rellenar el depósito de tu coche este verano.

1 - VACÍA DE PORQUERÍA EL MALETERO

Seguro que tienes cosas en el maletero que hace años que no usas pero que ocupan espacio y, sobre todo pesan. Cada 100 kg de peso de más, el consumo de gasolina a los 100 km aumenta, de media, medio litro. Por eso hay que vacial al máximo la zona de carga, ya que si viajamos este verano además le meteremos el peso del equipaje. Otro consejo es que las piezas más pesadas deben ir lo más abajo posible y pegadas a los asientos traseros, mientras que las ligeras deben ir encima de éstas. Con todo esto se puede conseguir que un coche de tamaño medio ahorre hasta un 6% de combustible.

2 - SACA LA BACA A PASTAR

Si no usas la baca del coche, quítala. Aunque no lo parezca, los hierros dela baca suponen una gran resistencia al viento, lo que puede elevar hasta un 10% el consumo de combustible. Así que si no vas a llevar equipaje encima, quítala. Mejoraras el consumo, y también evitarás ruidos molestos.

3 - HINCHA LOS NEUMÁTICOS

¿Sabías que conducir con tan sólo 0,5 puntos por debajo de lo que debe llevar tu neumático puede aumentar hasta un 2% el consumo en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas? Además, llevar la presión correcta en los neumáticos puede evitar un grave accidente.

4 - PLANIFICA EL VIAJE

Cada kilómetro que hagas de más supone menos combustible en tu depósito del coche. Si quieres ahorrar gasolina, más te vale haber planificado bien la ruta. Según apunta Alquiber, la empresa líder en alquiler de vehículos mediante la fórmula del renting flexible, diez minutos más de lo necesario en un viaje de una hora, puede suponer un aumento del consumo de gasolina o diésel de hasta un 14%.

5 - NO VAYAS DE FITIPALDI

A todos nos gusta ir rápido, por la emoción y porque así llegamos antes a nuestro destino. Pero un ritmo relajado y constante, supone ahorrar mucha gasolina. Hay que conducir lo más fluido posible, evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario: circulando a más de 20 km/h con una marcha insertada y sin pisar el acelerador, el consumo de carburante es prácticamente nulo. Además, es importante arrancar el motor del coche sin pisar el acelerador. Y, sobre todo, no apures la primera. Hay que usarla sólo para iniciar la marcha, cambiando a segunda a los dos segundos o tras aproximadamente seis metros de trayecto; y apagar el motor cuando se pueda. Al ralentí, el coche consume entre 0,5 y 0,7 litros/hora.