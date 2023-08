“Son muchas cosas vividas, 253 partidos ¿quién me lo iba a decir?”, reflexiona Rudy Fernández (Palma, 1985) al repasar en la entrevista con este diario, una carrera llena de récords, que este viernes, en el partido frente a Letonia (11.45 horas, La 2), le convertirá en el jugador con más internacionalidades, superando a Juan Carlos Navarro. No es un partido cualquiera. Un triunfo daría a España prácticamente el pase a los cuartos de final.

Hace 20 años que debutó con la selección y llega con 38 a su sexto Mundial. ¿De dónde saca la motivación?

Las ganas me las da el sentir que puedo ayudar a este equipo a seguir creciendo, a vestir una camiseta que siempre he soñado con representar, desde que empezaba y veía a Epi, a Villacampa…,Siempre hemos vivido el baloncesto en mi casa. He tenido la suerte de poder estar cada verano. Hemos marcado una época durante estas dos últimas décadas y me siento muy valorado por eso.

Está a punto de batir el récord de Navarro, lleva seis Mundiales y aspira a ir a sus sextos Juegos. ¿Se lo imaginaba?

No lo pensaba ¿Quién me lo iba a decir? 253 partidos. Pero yo no sería el jugador que soy ni estaría en esta posición sin Pau, Juancar, Dueñas, Jiménez, De la Fuente, Felipe.. Son gente que me acogió, me ayudó muchísimo y 20 años después sigo intentando competir . Pero los récords no son algo que me preocupe. Ni tampoco ser mejor que nadie. Solo me obsesiona dar el máximo por esta camiseta.

Creo que he sabido adaptarme a los tiempos y reinventarme un poco"

España ha cumplido en esta primera fase y ahora llegan Letonia y Canadá contra los que se tienen que jugar el pase a cuartos de final.

Son dos equipos que están haciéndolo muy bien y lo han demostrado en un grupo muy difícil dejando fuera a una de las favoritas a priori, que era Francia. Nosotros lo afrontamos con el máximo respeto. Vamos a ir con toda la humildad. Sabemos que Letonia tiene jugadores que por desgracia no pueden estar, pero que aún así es un gran equipo y a Canadá ya la hemos visto en la preparación. Es un equipo con mucho talento ofensivo y defensivo. Muy duros y físicos y con un gran entrenador, Jordi Fernández, que es de Badalona, al que conozco muy bien, y que sabe cuál es la filosofía de Scariolo.

Ganó con 21 años su primer Mundial, con 34 en el 2019 ¿se plantea un tercer título en este campeonato?

Cuando afronto un torneo no pienso en ganar. Pienso en disfrutar y competir, que al final es lo más importante. El año pasado tuve una de las mejores experiencias que he vivido como profesional y he vivido muchísimas. Pero como capitán me sentí muy orgulloso de lo que tenía alrededor, de los jugadores que a lo mejor no tenían el reconocimiento que se merecían y al final lo tuvieron con el título. En ese sentido, te das cuenta de que no puedes prever nada. Ni al Mundial de hace cuatro años ni al Eurobasket del año fui pensando que podría ganar. Salimos a competir. Gracias a Dios, en estos últimos años han salido muy bien. Y si sale mal y has tenido una buena actitud, tienes que irte con la cabeza muy alta porque al final has luchado al máximo. Mantenernos humildes es lo que nos está dando ser el equipo que somos ahora.

Después de 20 años sigue en primera línea, ¿cómo la logrado adaptarse a la evolución del juego?

Sería tonto si pensara que puedo hacer lo que hacía antes. El físico es lo que es y cada vez hay más tralla física y mental, más partidos, más competiciones. Yo creo que he sabido adaptarme a los tiempos y reinventarme un poco. Saber de qué manera ayudar al equipo sin ser el de antes: defensa, anticipación, líneas de paso, etc. Antes era más físico y podía ser algo más agresivo que ahora, pero como decía Aíto, creo que la visión de juego siempre la he tenido. En eso la experiencia también ayuda.

Cada vez que afronto un torneo no pienso en ganar. Pienso en disfrutar y competir, que al final es lo más importante”

Creo que también cuida su salud mental con la hipnosis.

Aún la hago porque creo que al final la cabeza tiene mucho que ver con nuestra profesión, cada vez más. A mí me ha ayudado muchísimo a evadirme un poco de todo lo que rodea al juego, a los partidos, la presión de la gente y de un club grande como el Madrid…

Uno de los aspectos que Scariolo valora mucho de usted es lo que aporta al grupo.

Intento ayudar. He sido un jugador que siempre ha escuchado muchísimo y al que le gusta recibir consejos. He tenido la suerte de tener a mi lado a gente como Jiménez, Juan Carlos, Pau…Y ahora les puedo explicar a los jóvenes por todo lo que he pasado. Hay veces que debes echar una mano. Y los jóvenes que tenemos ahora tienen mucha predisposición para aprender, escuchar y preguntar. Estoy agradecido también de que confíen en mí y quieran aprender de alguien como yo.

Ha puesto fecha a su despedida de la selección en París-2024 por una promesa que le hizo a su padre.

Es cierto, serían mis sextos Juegos Pero también quiero ser sincero. Quiero sentirme bien y sentirme con ganas de afrontarlos. Si veo que durante el año no he estado bien y que no puedo ayudar al equipo, yo seré el primero en dar un paso atrás. Pero la motivación está y este fuerte y estoy trabajando para poder llegar a una hipotética Olimpiada lo mejor posible.

Sin Pau, Juanqui, Dueñas, Jiménez, Felipe….yo no habría llegado a este récord”

¿También se pone fecha en el Madrid?

He intentado siempre ser transparente en las decisiones de mi carrera deportiva. Yo creo que está claro que esto se termina y tiene una fecha. Pero para mí es importante poder seguir contribuyendo al Real Madrid porque al final llevo muchos años a este club, me ha dado muchas cosas, muchos títulos, me ha hecho crecer también como jugador. Me queda un año de contrato y de aquí un año me lo replantearé.

¿Qué queda del joven Rudy aquel que maravilló en la Copa de Sevilla en el 2004?

Creo que la ilusión de seguir jugando. Dede que debuté con Manel Comas, con 16 años, he disfrutado mucho en mi carrera. Empiezas jugando sin ninguna presión, aunque luego va creciendo. Pero he intentado adaptarme. Me considero un privilegiado por seguir, pero sé que esto se está terminando y por eso intento disfrutarlo mucho más.