Ábalos: "Castellón no podía esperar más con los Cercanías"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha remarcado en Castellón el compromiso del Gobierno con los servicios de Cercanías. Ha reprochado que no se haya realizado esta apuesta hasta ahora y ha puesto en valor que Castellón no podía esperar más. Ábalos ha dado a entender también que la AP-7 será gratuita, al afirmar que el 30 de noviembre acaba la concesión de la A-1, de Burgos, que se prevé, no tendrá peaje. Y que el modelo que se aplicará aquí será el mismo.

El ministro ha sido recibido en Castellón por el president de la Generalitat, Ximo Puig; la alcaldesa, Amparo Marco y representantes de todas las fuerzas municipales; la consellera de Obras Públicas, Mª José Salvador; entre otras autoridades políticas y civiles de la provincia. Tras un acto institucional, se han subido a un Cercanías, de viaje hasta Vinaròs.

En la estación, donde se trasladaron las autoridades en pleno, un grupo de trabajadores ha desplegado una pancarta pidiendo "menos AVE y más Cercanías y regionales. Que no te quiten en tren", y han entregado una carta en mano al ministro reivindicando "más personal".

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA //

Esta ampliación de la cadencia de los trenes es una reivindicación histórica de los ayuntamientos y los vecinos del Maestrat: unir el Maestrat, desde Vinaròs, con Castellón, de más de 30 años. Lo sufren los estudiantes que hoy en día se desplazan a la Universitat Jaume I o incluso a València de la misma forma que lo sufrieron sus padres a principios de los años 90. Fue tras el puente del Pilar del 2017 cuando, tras el caos producido en el servicio, se intensificó, de nuevo la reivindicación.

Dos meses después, el 30 de noviembre, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que anunció que su departamento triplicaría el número de trenes, en principio durante el primer semestre del 2018. Llegó la primavera, luego el verano, cambió el Gobierno y la ampliación seguía sin ser una realidad. Finalmente, el nuevo titular de Fomento, José Luis Ábalos, puso el otoño como fecha definitiva.

EL PRIMER TREN, A LAS 6.25 HORAS //

Casi un año después de aquella promesa de su antecesor, el nuevo servicio echa a andar hoy lunes con frecuencias prácticamente cada hora desde las 6.25 horas, cuando saldrá el primer convoy de Vinaròs, que llegará a las 7.22 horas, hasta las 20.30 horas, con hora prevista de destino a las 21.30 horas.

En Vinaròs, ayer, fueron muchos los que aprovecharon el nuevo horario para coger el tren hacia Castellón y estrenar el nuevo servicio. Informa X. Flores.

El precio del billete es de 7,15 euros y los cálculos prevén que alrededor de 2.100 usuarios lo utilicen a diario, con un total anual de 765.000 pasajeros. Estas cifras no justificarían la ampliación de la oferta, por lo que se optó por crear una Obligación de Servicio Público que costará al Estado 7,7 millones de euros por ejercicio.