Alerta por calor extremo: ¿Hasta cuándo durará en Castellón?

La Conselleria de Sanidad ha activado este viernes la alerta por calor alto y extremo, por temperaturas que pueden superar los 41 grados, en 22 zonas de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana a excepción de la Plana de Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz.

Según un comunicado de la Generalitat, la alerta sanitaria por nivel rojo o extremo (temperaturas que podrían superar los 41 grados) se decreta en zonas de veintiuna comarcas: L'Alcalatén, Els Ports, L'Alt Maestrat, El Baix Maestrat, La Plana Baixa, El Alto Mijares, El Valle de Cofrentes-Ayora, El Alto Palancia, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, La Serranía, La Ribera Alta, La Hoya de Buñol, La Ribera Baixa, L'Horta Sud, L'Horta Nord, La Canal de Navarrés, La Costera, La Vall d'Albaida, L'Alcoià y El Comtat.

La alerta por nivel naranja o alto (temperaturas que podrían superar los 39 grados) se ha activado en zonas de diecinueve comarcas: L'Alcalatén, L'Alt Maestrat, La Plana Alta, El Baix Maestrat, La Plana Baixa, El Camp de Morvedre, El Alto Mijares, El Alto Palancia, La Safor, La Marina Alta, El Comtat, L'Alcoià, La Marina Baixa, L'Alt Vinalopó, La Costera, El Vinalopó Mitjà, l'Alacantí, El Baix Vinalopó y La Vega Baja.

Algunas comarcas tienen varias poblaciones en alerta sanitaria por nivel rojo o extremo y otras localidades en alerta por nivel naranja o alto. También se ha decretado nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendio en todo el interior de la provincia de Castellón.

#BombersCPBC @dipcas recordem que @GVA112 manté activat per a hui Divendres el nivell 3 de preemergència per risc extrem d’incendi #IF a tot l’interior de la província. PROHIBIT fer qualsevol tipus de FOC a zones forestals. #Precaució #JuntsFemPrevenció #stopalfoc pic.twitter.com/5oSSnGKrb5