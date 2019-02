Antonio Lorenzo dimite como concejal del Ayuntamiento y diputado provincial

El concejal Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón y diputado socialista de Castellón, Antonio Lorenzo, acaba de anunciar su dimisión por estar investigado policialmente por el caso de las facturas irregulares de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, por su etapa como subdelegado.

El discurso íntegro que ha pronunciado el edil en su comparecencia pública ha sido el siguiente:

Habiendo tenido conocimiento de que la administración de Justicia ha puesto en marcha una investigación que atañe a mi etapa en la Subdelegación del Gobierno de España en Castellón entre los años 2007 y 2011 he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal y, consecuentemente, al acta de diputado provincial.

A fecha de hoy desconozco los detalles de ese procedimiento aunque, tras haber declarado ante la Policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas.

Cuando decidí entrar en la política institucional lo hice con una máxima para mí irrenunciable: que nunca tuviera que bajar la mirada al cruzarme con mis vecinos, que nunca tuviera que explicarle a mis hijas por qué su padre había actuado contra los intereses de la administración pública y de la ciudadanía. Esa determinación me ha acompañado siempre, así en la vida pública como en mi vida privada.

Hace 33 años que sellé mi compromiso con la Administración. He recorrido todos los escenarios que un servidor público puede transitar en su carrera profesional. Y siempre, siempre lo he hecho con la convicción de obrar honestamente.

Quiero, con mi dimisión, que esta situación genere el menor daño posible a mi partido, el PSPV, y al proyecto de regeneración pública y modernización política y social que lidera junto al resto de las izquierdas en nuestra ciudad y el conjunto del País Valenciano. Así se lo he trasladado a la alcaldesa Marco, a mis compañeras y compañeros de los grupos socialistas municipal y provincial, y a los secretarios generales local, provincial y nacional del PSPV. También a quienes durante estos años han compartido ilusiones y proyectos en la mayoría progresista que gobierna nuestra ciudad.

Volveré a mi trabajo como funcionario de la Generalitat Valenciana. A seguir desempeñando mi compromiso público a través de mi dedicación profesional como documentalista. Y, en lo personal, a defender mi honradez. Porque este es mi único patrimonio, mi honestidad personal y mi reputación. Esto y, por supuesto, el cariño inmenso de mi familia y de muchas amigas y amigos.

Nada más. Quiero en este momento duro personal, profesional y políticamente, agradecer enormemente la confianza que tantos han puesto en mí en tantas ocasiones. Espero que no se sientan defraudados. A las empleadas y empleados públicos que me han acompañado en el desempeño de mis tareas, por su lealtad, su compromiso y su profesionalidad. A ellas y a ellos debo lo que haya podido aportar de positivo a la vida pública. Y a las y los periodistas que siempre me habéis permitido trasladar a la sociedad mi trabajo, por vuestro respeto y vuestra complicidad. Muchas gracias a todas y a todos. Mucha suerte y hasta siempre.