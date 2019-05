Ashotur alerta de negocios en riesgo por el pago de horas extra

A las puertas del verano, la patronal turística de Castellón considera que la entrada en vigor del real decreto ley que obliga al registro de horas extra desde el pasado 12 de mayo pondrá en la cuerda floja pequeñas pymes. Arguye que no podrán hacer frente al sobrecoste de retribuir este tiempo de trabajo extraordinario --con cuyo pago ya debían cumplir con anterioridad--. Para Ashotur, la alternativa de dar servicio doblando turnos con más personal (para no exceder el límite de las 80 horas extra anuales por empleado) tampoco será posible en todos los casos, pues se suman las dificultades de encontrar personal profesional que esté formado para atender un bar, cafetería, restaurante o alojamiento.

«Puede haber negocios que dejarán de ser viables. Si un bar abre a una hora y un día alarga media hora más, y otro día lo mismo, puede que cuando vea el coste a final de mes no le salga rentable. La hostelería no es una máquina que en un momento exacto se para en seco», opina el presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela. En cualquier caso, agrega que «la jornada laboral es la que es y la marca la ley. Los empresarios cumplen, como es debido».

La temporada estival, con mayor actividad, también suele coincidir con la intensificación de los controles habituales de la Inspección de Trabajo, para comprobar que cumplen tanto el pago de horas extra --como novedad, registradas-- como detectar jornadas a tiempo parcial que encubren completas, como recuerda la delegada de Hostelería de CCOO, Elsa Montón. A su parecer, las horas extra serán un componente a negociar en el nuevo convenio y los detalles los desvelarán en la próxima reunión de trabajo con los empresarios, prevista para el mes de junio.

«Estos años se han ahorrado mucho en pago de horas extra. Es complicado, pero si no, que contraten a gente», indica. Sobre la opción de que suban los precios para compensar, no le parece bien, pues «tampoco tiene culpa el cliente que va a comer». En su opinión, ahora, sin convenio, los sueldos no son tan altos: «O bien el mínimo interprofesional, de 900 euros al mes (12.600 al año); o los que se rigen por las tablas del 2011 --un 20% más--, con el sueldo congelado, eso sí».

‘HOSTELTÁCTIL’ / En cuanto al control horario, cada negocio «según su tamaño», tiene un sistema que va de la huella al código QR o al papel escrito, concreta Montón.

Desde la empresa Novologic, su comercial Jairo Prats concreta que «en hostelería muchos ya tenían un software, Hosteltáctil, que registra con huella o contraseña, hora de entrada y salida, en el mismo ordenador que imprime los tíquets para el cliente».