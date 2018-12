El azulejo se aferra a los mercados tradicionales para crecer en 2019

El actual no es un momento fácil para nadie que se dedique a los negocios. La ralentización de la economía española es un hecho ya indiscutible y no parece que vaya a desaparecer en el corto plazo. A ello hay que sumar, en el caso de los sectores volcados en la exportación, los vientos proteccionistas que soplan en buena parte del mundo, comenzando por la guerra comercial entre las dos economías más potentes del mundo y pasando por un brexit que provoca cada día más incertidumbre. Pese a todo ello, el sector azulejero castellonense se aferra al crecimiento y, para seguir en esa senda, confía en afianzar el buen comportamiento de sus mercados tradicionales, su «core business», como lo llamó el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Vicente Nomdedeu, durante el tradicional desayuno navideño que la patronal ofreció este miércoles.

Precisamente, el incremento de ventas en esos países, con Europa Occidental y Estados Unidos a la cabeza y sin perder de vista una España que sigue siendo el mercado sustancial, es la principal explicación de que el sector cerámico cierre el 2018 en números positivos, aunque inferiores a los proyectados a principios de año. La previsión de Nomdedeu con los últimos datos disponibles (hasta septiembre) es que las ventas de las azulejeras crecerán entre un 1% y un 1,5% respecto al 2017, aupándose hasta los 3.600 millones de euros. También crecerá sobre un 1% la producción, que rondará los 530 millones de m2.

En la Unión Europea, los pedidos suben un 4,4% con Francia, principal cliente del Tile of Spain, creciendo al 6,7%. Por su parte, Estados Unidos sigue siendo un filón para las baldosas castellonenses, con un incremento anual del 14% y la sensación de que el mercado no ha tocado techo. El Viejo Continente y el país de Trump están, pues, por encima del crecimiento del 1% al que Ascer prevé cerrar este año las exportaciones.

EL 80% DE LA FACTURACIÓN

Nomdedeu celebró estos buenos datos, pues estos destinos, junto a un mercado interior que crecerá al 7%, «son los que sostienen el 80% de nuestra facturación». «Lo realmente grave hubiera sido una caída en estas zonas, pero el freno ha venido en aquellos países en los que no tenemos un posicionamiento estratégico», aseguró el presidente de Ascer. Ejemplos de ello son Arabia Saudí o Israel.

El mantenimiento del nivel de ventas en los principales mercados será, pues, clave para que el 2019 pueda cerrarse en positivo, aunque las perspectivas no sean para tirar cohetes. El dirigente empresarial reconoció que el crecimiento difícilmente superará las cifras del 2018. «La incertidumbre y la ralentización no es coyuntural, y además existencia cuestiones estructurales como la gasística que no se resolverán a corto plazo», apostilló.

PLAN ESTATAL DE INDUSTRIA

Precisamente, el precio al que la industria paga la energía que utiliza es la otra gran preocupación del clúster cerámico. El vicepresidente de Ascer, Francisco Ramos, lamentó que la industria española pague «el gas más caro de Europa, y desde luego a un precio mucho más elevado que nuestro principal competidor, Italia». Ramos desveló, en la línea de lo publicado recientemente por Mediterráneo, que solo respecto al 2017 la factura gasística ha subido este año un 24%, y que el 2019 «habrá que estar atentos a las fluctuaciones del dólar y del barril de petróleo Brent», porque de elementos como este depende un nuevo incremento. También la electricidad se ha encarecido «casi un 20%» este ejercicio.

Frente a esta escalada, la cogeneración es uno de los únicos elementos capaces de otorgar competitividad a la industria en términos energéticos. En este sentido, y pese a que el Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto que prolonga dos años la vida útil de las plantas que ya la hayan agotado, esta normativa no resuelve la problemática a la mayoría de las 28 firmas azulejeras que utilizan este sistema para producir electricidad con el calor sobrante de los hornos. «Necesitamos un marco más estable», aseveró Ramos.

En sintonía, Nomdedeu reivindicó que es necesario «un plan estatal que defina con claridad el comportamiento de una industria que es la segunda que más aporta a la balanza de pagos, innovadora y creadora de un tipo de mano de obra estable y formada».

GOLFO PÉRSICO

El otro vicepresidente de Ascer, Ismael García, informó de la reciente apertura de una investigación antidumping a la industria española por parte de los países del Golfo Pérsico. Las ventas en esta zona han caído un 30% tras la apertura del expediente, pero García se mostró confiado en que se resuelva «de forma positiva, como hemos logrado en el último caso con Marruecos». El mercado árabe supone 200 millones de euros para el Tile of Spain y la incertidumbre sobre la investigación se prolongará, como máximo, 18 meses.