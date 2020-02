Bustamante, Márquez o Gabilondo 'ruedan' en Castellón

El nombre de la agencia no tiene más historia. Los fundadores son Wally Sanz y Ana Beltrán, así que con sus nombres bautizaron como Wanna a la productora. Sí tiene más dificultad haber conseguido todo lo que han conseguido en estos siete años de funcionamiento, pues con Castellón como campamento base esta firma ha trabajado ya para grandes marcas y con rostros muy conocidos en diferentes facetas como el deporte, la música o incluso el periodismo.

La historia la resumen de la siguiente manera los protagonistas: «Cada uno empezó por su cuenta, principalmente en televisión. Trabajábamos como guionistas, editores o cámaras para cadenas como Cuatro, Teledeporte, Eurosport o Canal 9. Nos pilló la crisis y con el sector audiovisual en horas bajas nos lanzamos a esta aventura». Echando la vista atrás, la apuesta no les ha ido nada mal, pues después de rodar para clientes de la importancia de Pamesa, Pans & Company, FIB, Red Bull, Grefusa o Ron Barceló han montado su propio plató en la capital de la Plana. Pese a su meteórica trayectoria, Wally y Ana se definen como «muy de la terreta. Si estamos con gente que no es de aquí no dejamos que se metan con Castellón; solo lo podemos hacer nosotros», bromea la dupla que se esconde detrás de Wanna.

Cuanto más famoso, más normal

A la hora de desvelar los entresijos de haber trabajado con figuras como los hermanos Márquez, el jugador de baloncesto del Real Madrid Sergi Llull, el rapero Arkano, los artistas del colectivo Boa Mistura o los periodistas Iñaki Gabilondo y Josep Cuní, estos castellonenses aseguran que «cuanto más famosos son, más normal se comportan». Desarrollan su tesis de la siguiente manera: «Los que están empezando pueden tener un poco más de ego, pero cuando son más reconocidos suelen ser más humildes y se dejan llevar, así que hemos tenido muy buenas experiencias en general».

Añaden al respecto que a la hora de trabajar con el ocho veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez, con quien han realizado hasta tres anuncios, «lo más problemático es cuadrar su agenda y no tenerle mucho tiempo en el rodaje, pues si no su entorno nos llama la atención, pero es un xiquet muy educado y agradable».

Les gustó especialmente trabajar con el popular periodista Iñaki Gabilondo, al que definen «como todo un señor y muy campechano». También guardan buen recuerdo del actor castellonense Guillermo Montesinos, del jugador del Real Madrid Marcelo, de David Bustamante o del cocinero Quique Dacosta.

Más allá de los focos, Ana asegura que «hay que trabajar mucho para conseguir estos proyectos y que salgan bien», mientras que reconocen que «algunos te motivan mucho y otros, como todos, los hacemos para comer».

Destaca por último esta creativa dupla que les gusta apostar por el talento local, y como muestra contrataron en el último spot con Marc Márquez al dj castellonense Pablo Radiola, mientras que subrayan el papel que tiene en Wanna sus colaboradoras Lucía Nos y Lorena. «Intentamos poner Castellón en el mapa. Tuvimos la duda de salir fuera porque nos ofrecieron abrir en Madrid o Barcelona, pero con Castellón como base ya hemos rodado en media España y en países como Portugal, Túnez o República Dominicana, así que si nos va bien así, no vamos a cambiar».