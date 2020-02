El campo, en pie de guerra, urge al Gobierno soluciones

Agricultores y ganaderos están en pie de guerra. No cesarán en las movilizaciones hasta que el Gobierno central no mueva ficha y proponga compromisos concretos y efectivos para «salvar» al sector primario. Cerca de 2.000 agricultores de la provincia con casi una treintena de autobuses está previsto que acudan hoy a València a la manifestación convocada por todas las asociaciones agrarias de la Comunitat. La crisis que vive el sector, con una agonía constante por los precios bajos y la competencia desleal, ha llevado a escenificar una unión entre colectivos que hacía tiempo que no se daba. De este modo, los productores de la Comunitat mostrarán hoy su malestar, tomando el mando de la ola de protestas que ya recorre de forma imparable todo el país. Ayer decenas de tractores salieron en Málaga.

Con el objetivo de calmar los ánimos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, planteó ayer en una reunión con representantes del sector de frutas y hortalizas la posibilidad de modificar parcialmente la ley de la cadena alimentaria de «forma inminente» para dar respuesta a problemas como la venta a pérdidas, la referencia de los precios de producción o la publicidad de las sanciones.

El titular del ramo trasladó a los representantes del sector la hoja de ruta para paliar la crisis y abogó por que en la Unión Europea se cumpla estrictamente con los controles en fronteras respecto a los productos fitosanitarios y que las condiciones que se apliquen internamente sean las mismos para países terceros.

A pesar de que el Gobierno ha empezado a mover ficha, las asociaciones agrarias presentes en el encuentro consideran totalmente insuficientes los compromisos planteados, por lo que mantienen todas las movilizaciones.

Una protesta, la de hoy, que cuenta con el respaldo de la mayoría de ayuntamientos de la provincia. Alcaldes y concejales de Almenara, Moncofa, Nules, Betxí, Vila-real, Burriana, Almassora o Vinaròs apoyarán a sus agricultores en València. Desde la Unió de Llauradors y Fepac-Asaja llaman a la movilización, no solo del sector, sino de la sociedad civil y agradecen el apoyo de los consistorios. «Son los que más cerca están de nosotros y conocen los problemas que tenemos los vecinos», señala el secretario general de la Unió, Carles Peris, mientras que el presidente de Fepac-Asaja en Castellón, José Vicente Guinot, destaca «la gran respuesta de la gente».