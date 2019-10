Castelló se convierte este sábado en la capital de los gatos

Este sábado la ciudad de Castelló se convierte en la capital de los gatos. Y es que la asociación Huellas Callejeras, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital de la Plana y el Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón, ha organizado las I Jornadas Felinas que se llevarán a cabo en el Museu de Belles Arts de la Avenida Hermanos Bou.

Los mejores profesionales se darán cita así para abordar los diferentes problemas que pueden tener estos animales y buscar unas soluciones que pasan, según los organizadores, por el Proyecto CES que ya se está aplicando en Castelló. Las siglas de esta iniciativa corresponden a Capturar, Esterilizar y Soltar, que son las acciones que realizan con los gatos que encuentran sueltos por las calles. «En los cinco años de la asociación ya son más de 2.000 los perros y gatos que se han rescatado», señala Mayesa Mira desde Huellas Callejeras, una asociación compuesta por voluntarios que al margen de organizar estas jornadas emprende diferentes acciones en beneficio de los animales.

Una de ellas es la de realizar charlas y talleres en distintos colegios de la provincia. «Queremos concienciar a los niños de la necesidad de una adopción responsable», destaca una Mayesa Mira que subraya otra de las líneas de actuación que llevan a cabo: «Proporcionamos a la gente mayor la opción de adoptar un perro o un gato como si de una casa de acogida se tratara. Ante cualquier imprevisto del adoptante, la protectora vuelve a rescatar el animal y lo ofrece a otra familia».

En cuanto a las I Jornadas felinas, destacar la presencia en las mismas del concejal de Bienestar Animal, Ignasi García, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón, Ana Pascual, junto a la Junta directiva de la asociación y su presidenta, Francisca Toledo. Tampoco faltarán expertos y ponentes de reconocida trayectoria profesional como Agnés Dufau , Mari Carmen Ribera, Carmen Morate, Carmen Serrano, Pedro Moratalla, Pablo de la Torre, Salomé Moreno o Mercedes Camps, que tratarán diversos temas de gran interés a la hora de una tenencia de animales de compañía más consciente y responsable.

En resumen, los numerosos amantes que los gatos tienen en la provincia no pueden faltar al Museu de Belles Arts para disfrutar de unas ponencias que se llevarán a cabo desde las 9.00 horas, estando prevista la clausura para las 19.00. Y para quienes no puedan asistir, no duden en seguir los pasos de Huellas Callejeras, cuya labor permite que un sinfín de animales callejeros dejen de serlo.