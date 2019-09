Los 'cerebros' de la tecnología de Castellón impulsan un lobi

Castellón, aunque no se lo crea, tiene talento humano de sobra para posicionarse como clúster de la tecnología y la innovación. Así lo cree Xarxatec, el nuevo lobi conformado por cuatro empresas punteras de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) --Nayar Systems, Cuatroochenta, IoTsens y EventsCase--, junto al Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Castellón.



El presidente de la nueva asociación y CEO de Nayar Systems, Alexis Nadal, avanzó que esperan llegar al centenar de asociados en el plazo de dos años y destacó «la creciente demanda de profesionales cualificados con perfiles tecnológicos, que crece a un ritmo vertiginoso». Informáticos programadores e ingenieros de software y hardware, así como expertos en electrónica y mecánica, son los más buscados.



Para Xarxatec, es clave que Castellón continúe formando a estos especialistas, «pues si no se impulsa la vocación del talento joven hacia carreras científicas y tecnológicas, las empresas perderán oportunidades muy valiosas para su crecimiento y expansión». Así, la asociación se ha prestado a mediar con Conselleria y los institutos, empezando con el IES Caminàs, a fin de potenciar las prácticas que prevé la FP dual, desde el primer año formativo. «El alumnado de ciclos de Informática podrá adquirir experiencia en empresas de Castellón, punteras a nivel internacional en sus especialidades», resaltó.

Además, la nueva patronal de las TIC se ofrece para asesorar en la actualización de los planes formativos de TIC, «pues algunos datan de hace una década», indicó Sergio Aguado (Cuatroochenta).

"CASTELLÓN ES EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO"

Otro reto será simplificar la burocracia para favorecer que se asienten en Castellón negocios internacionales. «Para empresas que solo trabajan en inglés es clave facilitar los trámites on line. Pedimos el apoyo de las instituciones para hacer que Castellón sea un clúster tecnológico de referencia», indicó José Bort (EventsCase), cuya sociedad se ha trasladado desde Londres a la capital de la Plana a raíz del Brexit. «Tras siete años en Inglaterra y viajes por Asia y EEUU, he llegado a la conclusión de que Castellón es el mejor lugar del mundo para vivir y no lo valoramos», expresó. Por su parte, tanto Ignacio Llopis (IoTsens) como Justo Vellón (CEEI) abogaron por impulsar las TIC en Castellón como «driver» de la economía y polo de atracción.

PERFILES DE EMPLEO MÁS BUSCADOS

El presidente de la nueva Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, Alexis Nadal, explicó que aunque en la provincia existen profesionales del sector TIC existen cualificaciones especializadas más complicadas de conseguir, «como los programadores en lenguaje C, puesto que actualmente las preferencias de muchos estudiantes van por el desarrollo web o los videojuegos».

LA IV HACKATON ABORDA LA 'SMART CITY'

Por otro lado, uno de los proyectos más inmediatos de Xarxatec es la cita para programadores del IV Hackathon de Castelló, del que han surgido importantes startups . Y es que la propia asociación surgió hace dos años, cuando empezaron a coordinar este evento a través del SOMA Tech Hub. En cuanto al Hackathon de esta edición, se desarrollará del 25 al 27 de octubre en el polideportivo de la UJI y girará en torno a la ciudad inteligente (smart city).