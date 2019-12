Un comercio de Benicarló debuta en el sorteo con un décimo del 74.770

La propietaria del estanco de la calle Sant Francesc de Benicarló, Paqui Toledo, no cabe en sí de gozo. No le tocó la lotería, pero sí vendió un quinto premio. «Estoy muy contenta porque a alguien le hemos dado suerte», dijo. Su negocio es un punto de venta autorizado, que reparte tíquets con máquina expendedora, y que tienen la misma validez que los décimos clásicos. Según el listado oficial, vendió un boleto.

«Solo pensar que le haya podido tocar a alguien del barrio, o a un amigo, es como si me hubiera tocado a mí. No es una cantidad grande, pero 6.020 euros le alegran a cualquiera», puntualizó. En cuanto a la identidad de la persona agraciada, «puede ser cualquiera, porque hay una parada de autobús y viene mucha gente de fuera a comprar aquí».

La anécdota es que apenas hace seis meses que cuenta con la terminal. «Para mí, el 2019 está siendo un año lleno de alegrías. He sido abuela y ahora doy este premio», expresó. Se enteró de la fortuna cuando recibió la feliz llamada. «Estaba en bata en mi casa, tendiendo la ropa, y me dieron la buena noticia. Cuando llegué al estanco, en la puerta ya estaban esperando los medios», detalló. Ayer no dejaron de acercarse vecinos y amigos para dar las felicitaciones. Entre ellos, la alcaldesa, Xaro Miralles.

Además, la Peña Madridista repartió 120 euros al décimo, gracias a una terminación del Gordo en esta edición del sorteo.