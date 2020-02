Compromís se suma a la campaña por la castellonense #MatildeSalvadorALesArts

“No volia entrar en polèmiques, i menys en coses tan importants com el nom que ha de portar el centre de perfeccionament del @PalauLesArts Però vist que ja ha començat, ho he de dir. Clar que si, Matilde Salvador, filla predilecta de #Castelló. Ho mereix. Ens representa”. Así se ha pronunciado el portavoz de Compromís y diputado provincial Ignasi Garcia, que se ha sumado así a la campaña promovida por Mediterráneo para que la ilustre compositora y pintora dé nombre al Centro de Perfeccionamiento de Les Arts.

Después de que la Comisión Ejecutiva del Patronato de Les Arts eliminara el nombre del tenor Plácido Domingo de su Centre de Perfeccionamient tras admitir el tenor su acoso a distintas víctimas, el debate en las redes y foros públicos se ha abierto a la hora de rebautizar el espacio formativo, que por el momento pasa a llamarse Centro de Perfeccionamiento Palau de Les Arts.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer jueves sugería que se le pusiera el nombre de una mujer «ejemplar» y Mediterráneo se une a la petición del mundo de la cultura, que propone el nombre de la castellonense Matilde Salvador (1919-2007), única mujer en estrenar una ópera (‘Vinatea’) en el Teatre del Liceu de Barcelona y con una intensa actividad cultural.

Con el hashtag #MatildeSalvadorALesArts rompemos una lanza a la que se ha sumado ahora varios políticos por la compositora y pintora, que destacó también por su firme compromiso con la lengua y cultura valencianas. Al margen del citado Ignasi Garcia, también David Casanova, concejal y portavoz de la misma formación en el Ayuntamiento de Cabanes se ha pronunciado por la hija predilecta de Castelló.

