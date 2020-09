El conseller Marzà aconseja que los grupos burbuja estén fuera de los colegios.

Educación recomendará a las familias mantener, en la medida de lo posible, los grupos burbuja fuera de las aulas. Esto es, que los niños socialicen fuera del centro con los mismos menores con los que acuden a clase. Así lo manifestó ayer el conseller de Educación, Vicent Marzà, en un coloquio telemático (webinar) organizado por el diario Información (Grupo Prensa Ibérica) sobre este curso escolar marcado por la pandemia, en el que contestó a preguntas de lectores. El conseller dijo que su área trabaja para dar mayor eficiencia a los grupos burbuja y que no se rompan fuera del colegio.

Marzà insisitó en que no se hacen PCR masivas al profesorado «por la escasa efectividad determinada desde Sanidad», por entender que el resultado de las pruebas es una «foto fija» que podría ser «engañosa» ante posibles contagios posteriores. No obstante, aseguró que ante cualquier contagio en un centro, la realización de PCR a los contactos estrechos será «inmediata».

Asimismo, aclaró que si un profesor da positivo, esto no obliga a hacer cuarenta a sus alumnos si se ha mantenido la distancia de metro y medio, tal y como están organizadas las aulas. El conseller dijo que únicamente se aislaría en ese caso a los alumnos de grupos estables o burbuja porque no guardan la distancia: «En ese momento se activa la enseñanza telemática», afirmó.

Marzà recordó que antes del inicio del curso trasladó a Sanidad la petición para que se realizara PCR a los docentes, pero recordó que los expertos determinaron que no tenía demasiado sentido. «Respetamos lo que determinan los expertos y esa decisión es estrictamente sanitario. Nosotros no debemos cuestionar las decisiones sanitarias, sino cumplirlas», aseveró el conseller.



LLAMAMIENTO / Marzà hizo también un llamamiento a los profesionales que pueden optar a un puesto de difícil cobertura no ocupado por interinos para que lo hagan ante la falta de demanda para cubrir algunas sustituciones.