Un cuarto de siglo mejorando vidas

La Asociación Síndrome de Down Castelló cumple 25 años. Ya ha pasado mucho tiempo desde el 1995, cuando un grupo de familiares de personas con esta discapacidad se unieron para mejorar su calidad de vida.

En sus inicios, la organización se dedicó a dar apoyo psicopedagógico a niños y niñas con el síndrome. Comenzó con 88 asociados y 16 personas atendidas. Hoy en día, hay más de 300 usuarios de los numerosos talleres y 292 asociados. Además, sus acciones comprenden todo el ciclo vital de los discapacitados, no solo la edad escolar.

Alberto Mateu es su presidente. «Actualmente, el punto de vista es positivo, la sociedad está más mentalizada que cuando comenzó nuestro trabajo», cuenta. A mediados de los noventa la imagen pública de los discapacitados era muy distinta a la de hoy. «Se ha desplazado el tabú. Han ayudado mucho las familias asumiendo su rol y sus obligaciones», dice Mateu.

Uno de los servicios que ofrecen es atención psicológica en todas las etapas vitales. Comienzan con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y siguen con el programa de Envejecimiento pasando por el Gabinete Psicopedagógico. Estos talleres cuentan con más de 180 usuarios. En la asociación recalcan que la vejez «comienza en una edad más temprana (alrededor de los 35) en personas con síndrome de Down» por lo que es necesario «un programa que promueva la vivencia de esta etapa con la mayor calidad posible».

Los servicios de Formación y Empleo y el Centro Ocupacional (CO) son dos de sus éxitos. Actualmente, hay 39 personas con el síndrome trabajando en empresas de la provincia gracias al servicio de empleo con apoyo y otras 40 en el CO. «Queremos demostrar que sus ambiciones son las mismas que las de cualquier otro: tener un empleo, una pareja, etc. y demostrar que lo pueden conseguir», cuenta Mateu.

Durante el año la asociación planea hacer actos especiales para celebrar su cuarto de siglo. Uno de los momento álgidos será la tercera edición de los Premios Síndrome de Down, que galardonan a empresas colaboradoras y a miembros de la organización por su labor para la normalización y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Para poder llevar a cabo su labor, la asociación necesita un equipo de voluntarios. Actualmente, hay 46 que colaboran desinteresadamente con Síndrome de Down Castelló. En su sitio web hay un formulario para apuntarse al voluntariado y otro para hacer donaciones económicas puntuales que ayudan en la labor del día a día.

reivindicaciones // A pesar del positivismo con respecto al año 1995, Mateu considera que el cambio en lo social no es suficiente. «El camino es muy largo y aún se trata de manera distinta a las personas con síndrome de Down», lamenta.

También avisa a las instituciones públicas. «Tendrían que ser conscientes de que hacemos una labor que deberían hacer ellos», señala. El presidente demanda más ayudas, mediante la realización de actos promocionales o mediante financiación. «Creo que cada vez están dejándose llevar más y actuando menos y necesitamos apoyo económico», denuncia.