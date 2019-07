El FIB presenta su 25º edición

El director general de Maraworld, Melvin Benn, y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués han presentado hoy la 25º edición del FIB 2019. El festival se celebrará del 18 al 21 de julio “en las mejores condiciones de calidad posibles”.

Para esta nueva edición el festival contará con grandes estrellas como cabeza de cartel. Entre ellos Kings of Leon, Lana del Rey, ambos en únicas fechas en nuestro país, Fatboy Slim, que encabezará la primera jornada, y Vetusta Morla, presentando su álbum “Un Día En El Mundo”. “Viviremos en un FIB impresionante”, aseguran desde la organización.

PROGRAMACIÓN

El jueves el festival empezará al ritmo de Fatboy Slim y contará también con las actuaciones del rapero Action Bronson, Marina y la vibrante intensidad de Kodaline, Fontaines D.C. y Novio Caballo, que “elevarán la temperatura”.

El viernes será el día en el que la enigmática LANA DEL REY, como elegante cabeza de cartel, se adueñará del escenario en un concierto en fecha exclusiva. The 1975 llegarán con su colección de hits mientras que Krept X Konan y Gorgon City traerán robustos beats que destacarán tanto como los estribillos de The Hunna, La M.O.D.A., Gerry Cinnamon o Yellow Days y que encajan a la perfección con las propuestas de Superorganism, OR:LA, Totally Enormoues Extinct Dinosaures (Dj set), Gus Dapperton, The Big Moon y muchos más en una fiesta de pop, hip hop, electrónica, rock y otros estilos.

El fin de semana estará encabezado por los imbatibles Kings Of Leon en un único directo en España en el que repartirán rock a raudales como solo ellos saben hacerlo. Pero el sábado guarda más ases bajo la manga. Jess Glynne y AJ Tracey harán que el público vibre, mientras que Blossoms, You Me at Six, Belako, Carolina Durante, Kokoshca, Sea Girls, Alien Tango o Peaness se lucirán entre acordes y melodías. A parte de muchos otros artistas y grupos.

Para poner el broche final a los cuatro días de festival llegará Vetusta Morla, rotundos cabezas de cartel. Interpretarán al completo su primer disco, “Un Día En El Mundo”, en uno de los momentos más especiales del Festival.

Pero aún habrá más, los infalibles Franz Ferdinand, los aciertos melódicos de George Ezra, el nuevo rap de Octavian, el magnetismo de Ezra Furman y Black Lips se unirán a la personalidad de Cherry Glazzer, DJ Seinfeld, Soleá Morente & Napoleón Solo, Cupido, Mueveloreina, el dj set de Fjaak, Cariño, Hot Dub Time Machine y muchos más. Además de todo, el baile non–stop de la South Beach Pool Party servirá para que el festival brille aún más.

ÚLTIMOS ABONOS

Aquellos que se hayan despistado y aún no tengan su entrada están a tiempo de comprarla. El abono de cuatro días de festival y ocho de acampada gratuita en Campfest, del 15 al 22 de julio, está a partir de 155 euros. Para los que sólo podrán ir tres días las entradas varían desde los 90 hasta los 135 euros, dependiendo de los días. Todos estos con un 15% de descuento para residentes en la Comunidad Valenciana.

Además, si solo puedes ir un día aun hay disponibles entradas de día. Las del jueves se venden a 45 euros mientras que para el fin de semana el precio sube hasta 60. En taquilla los precios aumentarán 10 euros.

Los fibers a los que les gusta vivir el festival de una forma más especial pueden adquirir sus abonos vip a partir de 325 euros o el abono vip de día desde 110 euros para el jueves y por alrededor de 135 el fin de semana.

COMPROMISO SOCIAL

Para garantizar la seguridad de los asitentes, el FIB instalará dos Puntos Violetas, uno en el recinto y otro en Campfest, a disposición de las mujeres que acudan al festival, que podrán visitarlos en caso de sufrir cualquier tipo de agresión sexual o acoso. Por otro lado, desde la organización asumen: “Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra sexualidad de forma segura para poder vivirla con plenitud”. Por eso, el recinto dispondrá también de un Punto de Salud Sexual.

Pero el FIB no solo se vive en el recinto, también se vive en las calles de Benicàssim. Por ejemplo, en el evento Rock This Town varios locales de la localidad acogerán directos y sesiones del lunes 15 al miércoles 17 de julio. Justamente las noches de estos mismos días se vivirá en los clubes Buddha y Casablanca las fiestas Midnight By FIB. Para acabar, el domingo 21 se celebrará la Carrera De Karts Benikarts & FIB en la que varios artistas competirán en el circuito de karts de Benicàssim. Lo recaudado en el donativo de entrada será destinado a Cruz Roja.