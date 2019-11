Las gaiatas preparan ya más de 30 acciones especiales para celebrar su 75 aniversario

Las doce primeras gaiatas celebrarán en el 2020 su 75 aniversario, coincidiendo en esta onomástica con la Magdalena. Por este motivo, las comisiones se han puesto a trabajar hace semanas y ya son más de 30 las acciones especiales previstas para conmemorar sus bodas de brillantes, tal y como han explicado los 12 presidentes.

La gaiata 1 tiene previsto hacer hincapié en esta celebración en su presentación y no descarta otros eventos durante la semana grande, mientras que Fadrell ha preparado para las fiestas tres actuaciones potentes, un logotipo y juegos tradicionales infantiles y, fuera ya de la Magdalena, un almuerzo de sobaquillo para los vecinos. El sector 3 quiere reunir a todas las ex madrinas y ex presidentes en el desfile de gaiatas, y la gaiata 4 hará un tríptico fotográfico histórico, incluirá un motiu de los 75 años en su pin, y en su llibret realizará un reportaje homenaje a los presidentes.

La 5 ya tiene organizada un acto y cóctel para el 6 de diciembre en el que rendirá tributo a ex máximos representantes, ha hecho un logo y una pulsera especial de la conmemoración además de un tríptico con todas las fotografías de las que han sido madrinas y con sus respectivas gaiatas. En cuanto a la gaiata 6, esta también ha apostado por un logotipo del 75 aniversario que también han reproducido en una chapa y lo harán en una insignia, han remodelado el actual símbolo de la gaiata, han editado un audiovisual de los 75 años de Farola-Ravalet y Bolumar realizará un grabado. Un acto más especial en fiestas y la adaptación de la partitura del himno del sector para que pueda ser interpretada por una banda musical son las otras dos acciones de la 6.

Por lo que respecta a Cor de la Ciutat, tienen prevista la ejecución de un logotipo específico de esta conmemoración.

Espartera trabaja ya en su logotipo de este aniversario, en una sorpresa para su presentación y en dos actos especiales para la Magdalena. El Toll presentará su insignia del 75 aniversario en la presentación de la comisión, el 21 de diciembre, donde también homenajeará a las madrinas y presidentes de estos años y prevé un acto importante en las fiestas fundacionales. Por su parte, tanto desde Forn del Pla como El Grau y Portal de L’Om explican que tienen intención de celebrar estos setenta y cinco años con algunos actos especiales que todavía tienen que detallar.

COLABORACIÓN / Con motivo de esta fecha tan emblemática, la Federació de Colles y la Gestora también han acordado organizar de forma conjunta la Trobada Veïnal de Dolçaina i Tabal de la que habitualmente se encarga el ente que aglutina a las collas federadas. Será en el mes de enero.