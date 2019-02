El Gobierno de Sánchez se va sin dar solución a las bonificaciones de la AP-7

L a no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) provocará que el Ministerio de Fomento no vaya a ampliar las bonificaciones de la AP-7 Castellón hasta Torreblanca en el plazo previsto. De hecho, no fija ninguna nueva fecha para culminar esta actuación, por lo que es prácticamente seguro que no se pondrán en marcha antes de la cita con las urnas, el 28 de abril.

Así lo manifiestan a Mediterráneo fuentes del Ministerio de Fomento. «La no aprobación de los PGE-2019 tiene un impacto en esta tramitación. Esto implica nuevos trámites que inicialmente no eran necesarios», indican desde este departamento. Y es que la ampliación de las bonificaciones va a requerir de una «modificación presupuestaria para dotar esta partida», que inicialmente era de 14,7 millones de euros.

Así, los «retrasos que pueda sufrir la bonificación son achacables a los nuevos trámites» a realizar por el no a las cuentas socialistas, sentencian en Fomento.

otro plazo incumplido // La intención en el Ministerio era aprobar la ampliación a finales de este mes, a través del Consejo de Ministros. El hecho de que la concesionaria de la AP-7 se retrasara en la entrega de la documentación fue una de las razones en las que se apoyaron desde el ministerio para justificar el retraso para poner en marcha esta medida.

Claro que la demora venía de muy lejos. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, ya indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 31 de agosto del año pasado que la ampliación de las citadas bonificaciones se iba a producir «durante los próximos días».

De forma paralela, la comisión de Fomento aprobó ayer una iniciativa del Partido Popular que reclamaba igualdad respecto a Cataluña para los usuarios de la autopista AP-7. «Hemos pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que trate por igual a los castellonenses que usan la autopista que a los catalanes, para los que desde el pasado mes de septiembre el peaje es gratuito», explicó el portavoz de los populares en la sesión y presidente del PP de la provincia, Miguel Barrachina.

ABSTENCIÓN // Todos los grupos apoyaron la iniciativa del Partido Popular, a excepción del PSOE, que se abstuvo. Para Miguel Barrachina, esta postura «certifica la discriminación a Castellón».

«Los socialistas siguen castigando a la provincia y, pese a que las bonificaciones estaban previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aprobados por el Partido Popular, Sánchez finiquita la legislatura incumpliendo no solo las cuentas nacionales, sino a sus propios ministros que aseguraron que la gratuidad llegaría a Castellón en los próximos días», dijo en referencia a Celaá.

Hay que recordar que la ampliación de las bonificaciones contempla que la reducción del peaje de hasta el 50% para vehículos pesados tipo 2 (vehículos pesados de cuatro o más ejes) que se aplica en la AP-7 en el tramo Peñíscola- L’Hospitalet de L’Infant e extienda a Torreblanca. El sentido de esta medida es alejar los camiones de la nacional 340 por el peligro de accidentes.