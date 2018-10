Marjaleria y barranco del Sol concentran de nuevo las incidencias en la capital

La Marjaleria y el barranco del Sol concentraron, una vez más, la mayoría de incidencias por la gota fría en la capital. Siguen siendo los dos puntos más críticos en temporales de fuertes lluvias como el de ayer, en una ciudad en el que el dispositivo de emergencias estuvo marcado por primera vez por el Plan Territorial de Emergencias. El concejal de Seguridad, Antonio Lorenzo, detalló ayer, respecto a la Marjaleria, que los sistemas de evacuación funcionaron a pleno rendimiento, mientras que vecinos consultados por este periódico explicaron que en la zona de la Primera Travessera se desaguó bien porque los tornillos de Arquímedes trabajaron correctamente y no hubo incidencias importantes. Sí hubo algunas anegaciones de agua en partidas que no cuentan con red de alcantarillado.

En cuanto al Barranco del Sol, los vecinos de los barrios de Sant Agustín y San Marcos volvieron a insistir en que están sufriendo los mismos problemas de hace más de 40 años. Lorenzo respondió que, en este caso, hasta que no se amplíe la desembocadura del río Seco «la solución es difícil». No obstante, matizó «el desbordamiento del barranco no generó situaciones muy graves».

Junto al responsable del Área de Protección Civil, Antonio Costa, detallaron que se habían atendido unas 150 incidencias.

SERVICIOS SOCIALES // Por otra parte, el concejal de Bienestar Social, José Luis López, aseguró que, a través del sistema de teleasistencia, se habían realizado más de 500 llamadas telefónicas para garantizar que ninguna persona dependiente tuviera problemas. También explicó que en el albergue municipal se ocuparon 55 camas y 10 quedaron libres.

Por otra parte, la portavoz del PP local, Begoña Carrasco, se desplazó al centro de Tetuán para felicitar a los efectivos de seguridad de Castellón por la labor realizada durante la gota fría.