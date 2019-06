Mercedes Peris: «Las muertes en carretera han bajado en Castellón»

La directora provincial de tráfico, Mercedes Peris, resalta que la siniestralidad en el tramo más al norte de la N-340 ha descendido desde que se ha vetado al tránsito de camiones el tramo de Torreblanca al límite provincial.



--El accidente mortal del futbolista Reyes ha generado mucha consternación ¿cree que debería servir para concienciar acerca de los riesgos de circular a una velocidad excesiva?

--Efectivamente, la repercusión de este trágico accidente de tráfico ha sido muy alta debido que se trataba de un futbolista muy reconocido y se ha dado amplia difusión de la noticia en los medios. Más allá de ello, precisar que las causas del accidente aún se hallan bajo investigación y por ello hemos de ser prudentes al hacer afirmaciones. Lo que no cabe duda alguna es de que cada víctima de accidente de tráfico representa una gran tragedia que nosotros, como sociedad, cada cual desde su posición, debemos poner todos los medios para evitar: desde cada persona como usuario de la vía hasta por supuesto las instituciones y administraciones con competencias que inciden en materia de seguridad vial.

Por ello, es muy importante la concienciación que a todos los niveles se hace sobre los factores de riesgo como alcohol y drogas, velocidad, distracción y es muy de agradecer también la labor de los medios de comunicación en la difusión de contenidos de seguridad vial.

--¿Se han dado casos tan extremos de excesos de velocidad en la provincia de Castellón? Podría poner algún ejemplo y decirnos cuál es la sanción para conductores que circulan a más de 220 km/h, como parece ser el caso del futbolista fallecido.

--Con la debida cautela respecto al caso concreto, decir que el Código Penal sanciona como delito contra la seguridad vial el conducir vehículo a motor o ciclomotor con exceso de velocidad de más de 80km/h respecto de la permitida reglamentariamente en vías interurbanas o más de 60km/h respecto de la permitida reglamentariamente en vías urbanas.

De modo que circular a 220 km/h en vía interurbana supone siempre delito y se sanciona judicialmente mediante condena que fija el artículo Artículo 379 CP: pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Recordar que la privación judicial del derecho a conducir superior a 2 años implica la pérdida de vigencia del permiso de conducir; debiendo además de cumplir la sentencia, realizar el pertinente curso de sensibilización y reeducación vial y superar el examen correspondiente para obtener nuevamente el permiso o licencia de la misma clase de la que era titular.

Para supuestos de exceso de velocidad que no esté tipificado como delito, el incumplimiento de las normas se sanciona administrativamente y, dependiendo del concreto exceso de velocidad cometido, la infracción puede ser Grave con multas de 100,300,400 o 500 Euros y detracción de 0,2,4,ó 6 puntos o Muy grave con sanción de 600 euros y detracción de 6 puntos. Ello, según el anexo IV de la Ley de seguridad vial (texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre).

--¿Qué campañas de tráfico van a desarrollarse este verano en la provincia?

Las campañas de control y vigilancia se establecen con el fin de hacer hincapié en el control de ciertos comportamientos que ponen en peligro la seguridad vial como lo son la actual campaña de alcohol y drogas que se está llevando a cabo durante esta semana por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y también otros cuerpos policiales y que a veces, como es el caso de ésta, va unida a la sensibilización por parte de víctimas de accidente en la que informan generosa y desinteresadamente a los conductores para visibilizar el riesgo y potenciar la necesidad de conducir responsablemente.

Estas campañas de vigilancia y control suelen establecerse a nivel estatal y también algunas a nivel internacional. También se comunican a nivel local para facilitar la adhesión a la misma.

Otros factores a controlar suelen ser la velocidad, la distracción y la de otros específicos encaminados a la protección de usuarios vulnerables de la vía.

Además, en la época estival, se activa desde la DGT la correspondiente Operación Especial en fechas determinadas que suelen coincidir con los cambios de mes desde finales de junio hasta primeros de septiembre con hincapié en el cambio de quincena de agosto.

Todo ello, con el fin de poder organizar medidas especiales de vigilancia, regulación y ordenación del tráfico para facilitar los desplazamientos de ida y retorno a los lugares de vacaciones .

Por último, destacar que en nuestra provincia, en Cabanes, como otros años, tendremos activado para el mes de julio hasta primeros de agosto un punto de información de la DGT donde todos los conductores que se dirigen de vuelta a su país de origen en el norte de África dispondrán de personal que habla árabe y/o francés para poderles resolver dudas en cuanto al estado del tráfico, itinerarios, medios de transporte, horarios, etc…

--¿Cuáles son los factores de riesgo que más le preocupan en verano en relación con la siniestralidad?

La velocidad inadecuada, la distracción y también el consumo de sustancias que merman nuestras capacidades de conducción, principalmente.

Por lo que hace a la velocidad inadecuada, ya no es sólo exceder la velocidad máxima permitida, sino también no circular de acuerdo a las condiciones meteorológicas, al estado de la circulación que suele tener retenciones en períodos estivales, al exceso de confianza que pueda generar conocer el trayecto por habitual y que haga que relajemos nuestro umbral de atención.

La distracción que se genera por el uso de dispositivos como el móvil, que como decíamos en otras ocasiones, multiplica el riesgo de sufrir un accidente. También la fatiga, la somnolencia al volante, que debemos evitar respetando los tiempos de descanso .

Por supuesto, al conducir hay que estar en plenas condiciones cumpliendo la normativa en lo que a alcohol y drogas se refiere recordando que su consumo aumenta la probabilidad de provocar un accidente y de la gravedad de las lesiones ocasionadas por el mismo.

No olvidar que en períodos estivales hay numerosos desplazamientos por carretera convencional a localidades cercanas y que la tipología de esas vías, sus diferentes tipos de usuarios (con ciclistas, motoristas, además de turismos incluso peatones…) determinan que nuestra atención deba estar activada para poder reaccionar a tiempo especialmente en cuanto a la distancia de seguridad y adelantamientos.

En estas vías convencionales es donde más accidentes se producen.



--En cuanto a siniestros mortales ¿se ha producido un descenso en lo que va de año en relación al mismo periodo del año pasado?

Es una gran noticia el notable descenso de fallecidos ( en cifras a 24 horas ) en vías interurbanas en la provincia de Castellón: a fecha 6 de junio del año pasado, eran 11 los fallecidos y este año 2019, un fallecido. Como decía al principio, toda víctima es una tragedia y no debemos relajarnos ni considerar que el trabajo está hecho.

Quiero resaltar que cada día el trabajo está por hacer: el trabajo de cumplir las normas porque están concebidas para nuestra seguridad, de concienciarse de que una tarea habitual como es conducir requiere que la realicemos en condiciones de seguridad y cómo no, la educación vial como herramienta que a largo plazo, es la más efectiva para poder convertir a nuestros más jóvenes en responsables usuarios de la vía el día de mañana.

Y esa labor la tenemos además de a otros niveles, también en nuestra familia y entorno con nuestro comportamiento vial dado que se aprende del ejemplo y si conducimos responsablemente, les estamos enseñando desde pequeños buenos hábitos par a desenvolverse en el tráfico; y así lo harán cuando puedan ir ellos solos caminando al cole o en bicicleta y, por supuesto, como conductores.



--¿Se han incrementado en lo que va de año las denuncias en la provincia? ¿De algunas en particular?

--La mayor parte de denuncias lo son por exceso de velocidad en consonancia con datos de los años anteriores si bien en este 2019 quisiera destacar (y es preocupante porque es un elemento esencial de seguridad) la tendencia en alza de las infracciones por no uso del cinturón de seguridad y/o del sistema de retención infantil.

Al respecto decir que su correcto uso protege evitando una mayor gravedad de las lesiones en caso de accidente; en particular, la efectividad del uso del cinturón llega a un 77% en caso de vuelco del vehículo. Es un gesto muy fácil de hacer que salva vidas.

También creo interesante puntualizar que lo que debe concienciarnos a cumplir la norma es que justamente con ello contribuimos a la protección de la seguridad vial ( que es la seguridad de todos los que circulamos por la vía) .

En este sentido, la reciente campaña de la DGT “Vivo o muerto” muestra las desoladoras consecuencias de los accidentes de tráfico y la importancia de realizar una conducción responsable y segura.



--¿Van a incrementar los radares o activar algún elemento novedoso este año para mejorar la seguridad?

Lógicamente, una herramienta importante en materia de prevención es el control de las actitudes de riesgo y la velocidad lo es y mucho. La DGT recientemente ha rebajado el límite de velocidad genérico en carreteras convencionales en línea con otros países de nuestro entorno europeo.

En 2017, el último del que disponemos de cifras consolidadas, esto es, con todos los datos necesarios ponderados, en nuestra provincia, la distracción, la velocidad y el no respetar la distancia de seguridad fueron algunos de los factores concurrentes en los accidentes con víctimas que hubo.

Por ello, los controles de velocidad son mecanismos de control de uso habitual, tanto en puntos determinados como de tramo.

Como lo más reciente en nuevos elementos ideados para reforzar la seguridad vial, destacar que desde la Campaña de Semana Santa se ha activado a nivel estatal el uso de drones monitorizando el flujo de la circulación.

--¿Ha notado efectos después de vetarse la 340 al tráfico pesado y bonificar la AP-7 al norte de la provincia? ¿Hay datos que evidencian un descenso notable de las muertes y la siniestralidad en zonas como el Baix Maestrat, hay una relación directa entre los vetos en la N-340 y el descenso de los accidentes graves?

En particular, anualmente la Dirección General de Tráfico publica en el BOE la Resolución de medidas especiales de regulación del tráfico y uno de sus apartados establece ciertas restricciones a determinados tipos de vehículos en concretos tramos por motivos de seguridad vial .

Es el caso de las restricciones a que se refiere en su pregunta: a vehículos destinados al transporte de mercancías de 4 o más ejes en la zona norte de la N-340 que se han implementado en dos fases con la imprescindible aportación normativa por lo que a bonificación de parte del peaje de la AP-7 en el tramo correspondiente se refiere, por parte del Ministerio de Fomento.

La restricción para tales vehículos en la N-340 entre Peñíscola hasta límite provincia con Tarragona se activó en septiembre de 2018 y la ampliación desde Torreblanca en abril de 2019. Ambas en ambos sentidos.

Desde septiembre de 2018 hasta fecha actual se han registrado únicamente 9 heridos no hospitalizados refiriéndonos al tramo de N-340 entre Torreblanca – límite provincia Castellón con Tarragona.

Estas cifras muestran un descenso en la siniestralidad del tramo porque en los años inmediatamente anteriores incluso en 2018 hasta agosto antes de activarse la fase primera de la restricción, sí se registraron víctimas mortales y heridos hospitalizados además de heridos no hospitalizados.



--El otro día alertábamos en el periódico de las denuncias por uso del móvil al volante, especialmente del Whatsapp y las redes sociales. Es este un problema exclusivo de los más jóvenes o todos los segmentos de edad se han incorporado a esta infracción?

Efectivamente, el uso del móvil al volante es una infracción grave con sanción de 200 euros y detracción de tres puntos del permiso de conducción.

Multiplica la probabilidad de provocar un accidente y pone en grave peligro a todos los usuarios de la vía.

Es responsabilidad de todos como usuarios de las vías incluidos los acompañantes, el no usar o no permitir el uso del mismo.

Si bien es cierto que el segmento de población de jóvenes es el que más apps y variedad de usos conoce de los dispositivos móviles, su uso está extendido a toda la población en general ya sea para llamar o interactuar por mensajería o redes sociales y por eso, en términos de seguridad vial, es un factor de riesgo para todos, no sólo para los jóvenes.