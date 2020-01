Morella estilo PortAventura

Las previsiones de llegada de turistas al interior se cumplieron igual que la semana pasada lo hicieron las que indicaban las precipitaciones. Centenares de vehículos se desplazaron para disfrutar de la cara más amable de la nieve. En Morella, el Ayuntamiento fue previsor y el personal del consistorio trabajó para adecuar las zonas de aparcamiento para aumentar la capacidad de estacionamiento cara a la avalancha de visitantes prevista para los dos días.

En total, solo el sábado, la Policía Local contabilizó la llegada de casi un millar de vehículos, con diversos ocupantes en su mayoría. Según el jefe de la Policía Local de Morella, José Luis Grau, «tuvimos que preparar un dispositivo especial de tráfico para todo el fin se semana en coordinación con efectivos de protección civil y personal del ayuntamiento. El objetivo era dirigir a los visitantes a la zona de aparcamiento y evitar que los vehículos se desviasen a otras zonas del casco histórico».

La nieve ha provocado problemas y daños, pero también es un aliciente turístico. De ahí que bares y restaurantes hayan registrado un aumento de reservas muy significativo desde mediados de semana. Y es que ayer era complicado transitar por la capital de Els Ports, abarrotada de familias y grupos de amigos que querían disfrutar del grueso manto blanco que todavía cubre casi cada rincón.

Otras localidades, como Ares, establecieron un sistema de circulación en un solo sentido, mientras que también las hay, como Vilafranca, que han pedido a los visitantes que no se desplazasen hasta sus municipios. «Recomendamos no viajar a nuestro pueblo, aún queda mucha nieve en las calles y no hay aparcamiento», decía un comunicado del Ayuntamiento.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos continúa con las tareas de limpieza y adecuación de viales. Ayer se cumplió una semana del inicio de este temporal histórico.