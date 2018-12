Nuevas zonas de sombra en la futura plaza Josefina López con 90 árboles

De uno a casi 90. El solar que hay frente a la piscina Emilio Fabregat del Grao de Castellón, que se convertirá en la nueva plaza Josefina López, pasará de tener un solo árbol (un histórico chopo que ya han visto crecer varias generaciones y que mantendrán) a cerca de un centenar de árboles, de siete especies, con los que prevén crear las zonas de sombra y mejorar la calidad del espacio.

Así lo contempla el proyecto de remodelación de este descampado con el que pretenden dignificar el acceso norte al distrito marítimo. Al chopo se sumarán encinas, moreras, dragos de Canarias, tipuanas, árboles del amor y aligustres del Japón. Especies que plantarán, según detalla el proyecto urbanístico, en la zonas verdes previstas en la urbanización, como en los alcorques ubicados en las aceras, buscando principalmente que se adapten a las características del clima.

requisitos // Los criterios para la elección de las especies han sido evitar especies arbóreas inadecuadas por tener brotes y flores que puedan causar alergias, frutos y hojas venenosas; buscar ejemplares resistentes, que no necesiten una gran cantidad de agua, así como que no requieran de un mantenimiento continuo; y evitar la presencia en aceras de árboles de hojas perennes que proporcionen sombra en invierno y los que tengan ramas bajas que no interfieran la circulación (se dejará al menos una altura de paso libre de 2,5 metros).

El teniente de Alcaldía del Grao y también concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó, apunta que «el arbolado se ha elegido tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, como paisajístico, ornamental y social, ya que el programa Castellón, ciudad amigable con la gente mayor, subraya la importancia de tener zonas soleadas en invierno, pero con sombra en verano para mejorar la calidad del espacio público y favorecer su uso social», puntualiza sobre el nuevo plan.

Simó destaca el valor ambiental del proyecto de urbanización de la plaza, que se estrenará en 2019 coincidiendo con el 30º aniversario de la muerte de la que fue primera mujer en Castellón en ser teniente de Alcaldía.

El plazo de ejecución para completar el proyecto es de 12 meses y la previsión es que las obras se liciten en diciembre y empiecen en el primer trimestre del 2019. La plaza contará con dos áreas de gimnasia al aire libre y otra de street workout. Habrá también un escenario, carril bici, aparcamiento y mesas de pimpón, entre otros equipamientos.