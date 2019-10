Oleada de ataques en sedes del PSPV de la provincia

La Ejecutiva Provincial del PSPV en la provincia de Castellón expresa su “condena más firme” contra los ataques sufridos por las sedes socialistas de las agrupaciones locales de Nules, Borriana, Almassora y Castelló de la Plana. El secretario general provincial, Ernest Blanch, lamenta la “violencia de quienes no aceptan las reglas de la democracia” y ha garantizado que “estos ataques no van a impedir que los socialistas sigamos trabajando para recuperar la memoria y garantizar la justicia democrática y la dignidad”. Las fachadas amanecieron con las pintadas de El Valle no se toca, en referencia a la inminente retirada de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Blanch ha manifestado su solidaridad con los compañeros de partido en estos municipios. “No dejaremos de defender aquello que es justo. La intolerancia no tiene cabida en nuestra democracia”, en palabras del dirigente socialista, quien ha añadido que los socialistas respondemos que “frente a la violencia, la palabra; frente al totalitarismo, la democracia; frente a la intolerancia, la dignidad y la justicia democrática”.