El pacto con Errejón no consigue movilizar a las bases de Compromís

La idea de acudir a los comicios generales del 10 de noviembre (10-N) de la mano de una coalición con el expodemita y candidato ya de Más Madrid, Íñigo Errejón, no ha logrado ilusionar a las bases de Compromís, de las que apenas se movilizó el 42,2% de la militancia para votar en la consulta telemática que concluyó a mediodía de este miércoles.

En todo caso, los afiliados han ratificado con un 70% de los apoyos emitidos que la coalición concurra en las elecciones en una plataforma «amplia y plural» con el partido de Errejón, Más Madrid, y otras fuerzas políticas del Estado que, tal y como se conoció a última hora de la tarde, se denominará Más País. Según ha informado la coalición, a favor de la propuesta de la Comisión Ejecutiva se pronunciaron 1.676 militantes (70%), en contra el 27% (639) y se abstuvieron el 3% de los participantes, es decir, 77 personas. La consulta contabilizó la participación de 2.392 personas, lo que supone el mencionado 42,2% de los afiliados de la coalición.

El resultado favorable, previsible tras la rápida decisión de la ejecutiva de Compromís celebrada el lunes, se conocieron en una jornada en la que se mantuvo la tesis, tanto desde Compromís como en Podem de que este desencuentro entre los socios del Botànic no afectará a sus relaciones en el seno del acuerdo del Consell, aunque no sin críticas más o menos veladas en algunos casos.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, (Unides Podem) consideró que es «sano desde el punto de vista democrático que haya diferentes fuerzas políticas que se presenten a las elecciones generales, aunque cree que lo importante es que «todas las fuerzas progresistas sumen».

CAPACIDAD DE GANAR

Dalmau lanzó, sin embargo, su dardo dirigido a Compromís al indicar que «es una fuerza local» por lo que entiende que «tenga que buscar alguna plataforma o mecanismo para poder obtener representación en el Congreso de los Diputados». De lo contrario, aseveró «no tiene capacidad para enviar diputados al Congreso, como se ha demostrado en las últimas elecciones, en las que sacó solo uno», remarcó el podemita.

«Que finalmente hayan escogido a Más Madrid y quieran ir con Más Madrid, y no con Unidas Podem, es una cosa que ellos han valorado y han preferido por alguna razón que ellos sabrán», dijo.

Por su parte, La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, lamentó que Compromís haya apostado por confluir con la plataforma de Íñigo Errejón, en lugar de por una gran confluencia en la que «todas las fuerzas a la izquierda del PSOE vayan juntas».

Pérez Garijo ratificó en todo caso que su formación si acudirá a las urnas de la mano del partido de Pablo Iglesias bajo la fórmula de Unidas Podemos. Más información, páginas 44 y 45.