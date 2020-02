Las Paellas de la UJI impulsan la venta de camisetas estampadas

La proximidad de la Fiesta de las Paellas de la Universitat Jaume I (UJI), en la que está prevista la participación de 8.000 estudiantes, el 28 de febrero, impulsa la venta de camisetas estampadas. En los últimos días han aparecido anuncios en el campus de empresas e, incluso, algún colectivo estudiantil, que reciben y gestionan los encargos de los alumnos.

La mayoría quiere prendas de algodón. Los alumnos escogen logos o frases alusivas a la carrera que estudian, como explican desde dos de estas empresas, Laborsport y Publimer. En ocasiones, el precio varía en función del número que encarguen, más barato conforme aumenta el número. Así lo indicaban desde Publimer, que, por ejemplo, si superan las 60 unidades sale a algo más de 3 euros cada una; 4 euros, de 40 a 59, y 6 € por debajo de esa cifra.

LEMAS // Este año, a estas empresas se ha sumado un grupo de alumnos, que desde la Casa del Estudiante ejercen de intermediarios recogiendo los pedidos y tramitándolos a una firma. «Tenemos aproximadamente 2.500. En general son grupos de 30 a 70 personas que piden o nos mandan un diseño», indican desde este colectivo, llamado Primius. Muchos guardan como un tesoro el mensaje, para causar sensación con el efecto sorpresa. «Agrónomo experto buscando a alguien para llevarse al huerto»; «no soy médico de guardia pero puedo trabajarte las 24 horas»; «doctor, me noto algo, detengan la autopsia» son algunos ejemplos de logos que se ofrecen. No obstante, el Consell d’Estudiants ha convocado este año un concurso para premiar la creatividad y las frases no sexistas.

«Es una excusa para socializarse y conocer gente; los asistentes van y leen el lema y tratan de adivinar qué estudian», señalan desde Primius. En Publimec indican que esta última semana sí que se están animando a pedir camisetas para paellas; en cambio, a Laborsport le han bajado los pedidos.

Mientras, en Primius explican que empezaron el 1 de enero con la promoción y hacia el 20 con los encargos. «Suelen ser de manga corta, porque será casi marzo y hará calor», explican estos jóvenes. Además, muchas empresas también estampan para collas y gaiatas para la Magdalena.