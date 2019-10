Puig pide que España salga ya de la parálisis para avanzar en financiación

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado este miércoles que España "salga ya de la parálisis institucional" y haya un Gobierno estable y un Parlamento que entienda la diversidad territorial y garantice la igualdad entre los españoles, para así avanzar en la nueva financiación autonómica.

Puig se ha pronunciado de esta manera en su discurso institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, que ha iniciado con palabras de agradecimiento a quienes en la pasada gota fría colaboraron, sobre todo en la Vega Baja, en las labores de rescate y asistencia "en los momentos más difíciles".

El president ha recordado que los valencianos llevan "demasiados años" reclamando un sistema de financiación "justo" que haga viable el autogobierno y asegure el bienestar, y ha indicado que, aunque la legislatura pasada se dio un "relevante" avance, "no es suficiente".

Ha resaltado que la reivindicación de una financiación justa debe ir acompañada de "responsabilidad", pues es "demasiado trascendental para buscar otra cosa que no sea el interés general del pueblo valenciano", y ha calificado de "intolerable" que algunas comunidades autónomas apliquen "dumping fiscal", que permite la aparición de "paraísos fiscales".

Esa actitud, ha añadido el president, "aparte de ser insolidaria y antipatriótica, pervierte un sistema de éxito" como ha sido el Estado de las autonomías.

Puig ha hecho un llamamiento a que, ante "las demagogias basadas en falsedades", la Comunitat Valenciana rechace "las tendencias recentralizadoras que están contagiando, peligrosamente", la política.

En su opinión, es "básico" defender con fuerza el autogobierno y el Estado de las autonomías, pero también es "fundamental" que, desde la lealtad, se contribuya a transformarlo para hacerlo "más justo", y ha alertado: la paciencia "tiene un límite".

"De una vez por todas, España necesita asumir que las singularidades son una riqueza, y que la igualdad real entre personas constituye "el único camino real para un proyecto común", ha aseverado el president, quien ha insistido en que de ese entendimiento depende el futuro de esta y las próximas generaciones.

Puig ha manifestado también que no hay "buena política" que no mire al largo plazo, ni tampoco "sin el valor de la palabra", y ha considerado que, en el actual momento de "descrédito" de la política, es necesario reivindicar la palabra y e diálogo.

El president ha afirmado que, en los tiempos "convulsos" que se viven en el mundo, donde el miedo y la incertidumbre están haciendo de los populismos "el caballo de Troya para erosionar los valores europeos", hay que alertar frente a "los identitarismos que reaccionan a la globalización cerrando las puertas".

Ahora que las migraciones y los refugiados están en el centro de la política europea, Puig ha pedido "apertura mental y capacidad de adaptación", porque "permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen".

El president ha recordado que hace cuatro años, en su primer discurso institucional, pidió abrir una nueva etapa colectiva de reparación, reconstrucción y renacimiento de la Comunitat Valenciana, y se ha mostrado convencido de que se ha avanzado en buena medida, si bien ahora "toca un nuevo impulso".

Así, ha instado a pasar a un periodo marcado por la consolidación democrática de los avances conseguidos en los últimos cuatro años, la cohesión social e inclusiva que no deje a nadie fuera ni atrás, y el crecimiento innovador, sostenible y comprometido con la emergencia climática, como las claves para el futuro valenciano.

El president ha señalado en el día en que se cumplen 781 años del pueblo valenciano que hay que celebrarlo desde la conquista de la igualdad y unidos en la diversidad que caracteriza a este pueblo: de orígenes, de paisajes, de lenguas, de orientaciones sexuales, de ideología o de identidades. EFE

lb/jc

(foto)