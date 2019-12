El tripartito suspende la negociación de las cuentas a la espera de reconducir su crisis

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló formado por el tripartito del PSOE, Compromís y Podem-EUPV suspendió ayer la negociación de los presupuestos municipales para el 2020 a la espera de reconducir la crisis por la que atraviesa l’Acord de Fadrell, firmado tras las elecciones del pasado mes de mayo.

El voto de Compromís a favor de la moción presentada por el Partido Popular y Ciudadanos, y avalada también por Vox, en la que se pedía al pleno instar al órgano competente para que convoque la asamblea de Fiestas en el pleno del pasado jueves abrió una brecha en el tripartito. Una fractura que, por el momento, no se ha cerrado, pero no se descarta que los tres partidos puedan reconducir la situación próximamente y producirse cambios en la estructuración de gobierno, tal y como adelantó este diario en su edición de ayer, un extremo ratificado por el portavoz del equipo de gobierno, Rafa Simó.

«PERIODO DE REFLEXIÓN» / «Estamos en un periodo de reflexión interna, en definir una posible reestructuración y estudiar hacia dónde queremos ir», afimó el socialista, quien asimismo destacó que esta situación por la que atraviesa l’Acord de Fadrell también sería trasladada a la agrupación local del PSPV-PSOE.

«Tenemos que reflexionar todos sobre las relaciones dentro del acuerdo de Fadrell porque hay una crisis dentro del gobierno y esta situación ha disminuido la confianza entre los socios», prosiguió Simó, que también recordó que se dará traslado al Patronat de la moción aprobada.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Podem-EUPV, Fernando Navarro, quien reconoció «una crisis en los tres grupos de l’Acord de Fadrell». Entonó el mea culpa al destacar que «los tres partidos nos hemos equivocado en la gestión de las diferencias internas en este punto pero no hay alternativa posible a l’Acord». Si bien el portavoz socialista no quiso detallar cuándo se reunirá la comisión de resolución de conflictos de este pacto con el fin de intentar llegar a acuerdos, Navarro sí que se pronunció y la fechó para la semana que viene «para hacer evaluación y seguimiento de la crisis y ver cómo mejoramos y ajustamos L’Acord a la nueva realidad». «Hemos de continuar con un gobierno fuerte que transforme la ciudad en un sentido progresista, que es lo que necesita Castelló», afirmó. Sin embargo, desde este partido no valoraron la suspensión de las negociaciones de los presupuestos del 2020.

¿Y COMPROMÍS? / Por su parte, Compromís insistió ayer viernes en un comunicado en que su voto fue «con coherencia y cumpliendo l’Acord». Sobre las cuentas municipales, consideró que todas las partes «tienen que hacer los esfuerzos necesarios para retomarlas a la mayor brevedad posible, porque los más de 180 millones son fundamentales para el funcionamiento de los servicios y por eso se ha de agilizar la aprobación, independientemente de otras polémicas».