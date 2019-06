El turismo de festivales inyectará 60 millones a la economía de Castellón

Internacionales, estratégicos y tractores de turismo global, experiencial y que fideliza. Los festivales se consolidan en Castellón y no tocan techo con su marca propia. Van a más año tras año y este 2019 especialmente, con dos aniversarios que fijarán la mirada de la música mundial en Benicàssim por los 25 años del FIB, del 18 al 21 de julio; y en Burriana, por los 10 que cumple el Arenal Sound, del 30 de julio al 4 de agosto; los mismos que celebrará el Rototom desde que se asentara en el 2010 en la ciudad benicense, afianzando a tres bandas el posicionamiento top como sector clave para la economía provincial.

Este verano, asimismo, se suman nuevas propuestas, como el FEN Festival de Vila-real, que da el pistoletazo de salida a los macroeventos del verano castellonense este 29 de junio con Becky G. y Rels B en el cartel; y el Peñíscola From Stage, que los cierra, con siete citas del 15 al 25 de agosto

Las cifras hablan por sí solas y crecen verano tras verano: la previsión es de un impacto económico de 60 millones unos 8.000 empleo directos e indirectos, en 17 jornadas que suman 300 actuaciones para disfrute de 680.000 asistentes de 100 países.

Y en ese pulso, el Arenal vuelve a coronar el podio de los macrofestivales en toda España, con 300.000 personas previstas para sus cuatro días y el cartel de todo vendido colgado de sus taquillas virtuales hace meses. Además, el planeta Rototom volverá a girar con fuerza y aspira a superar las 208.000 visitas de su 25ª edición en seis jornadas, mientras el FIB prevé crecer por encima de los 170.000 espectadores en sus cuatro días, con la incorporación en esta edición del nuevo apartado Pro Startup y recuperando la fiesta previa en varios escenarios del pueblo con el Rock This Town.

CANTIDAD Y CALIDAD //

Como dice el diputado de Turismo en funciones, Andrés Martínez, «ninguna otra provincia de España tiene una oferta musical estival como la de Castellón, ni en cantidad ni en calidad». En esta línea, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, pone el acento en «impulsar un producto singular, que nos diferencie para alcanzar nuevos públicos». Para este 2019, la Diputación prevé inyectar 570.000 euros a las citas, a las que se suman los 236.000 euros que invertirá en ayudas la Generalitat para la promoción.

Castellón es Tierra de festivales. Y los tentáculos de su rentabilidad llegan a varios sectores, desde la hostelería al hospedaje, el transporte de pasajeros o el comercio local. Al respecto, Carlos Escorihuela, presidente de la Asociación de Hosteleros y Empresarios Turísticos (Ashotur), señala que «la provincia debe mantener ese liderazgo, consolidando ese polo de atracción y de fidelización de visitantes foráneos, de España pero también de medio mundo».

RESERVAS //

Dice que, «en plena temporada alta, los festivales, aunque generan un debate sobre la desestacionalización, suman un plus» a bares, restaurantes y, «sobre todo, hoteles, que en la mayoría de casos están llenos, con reservas hechas de año en año o con mucha antelación, en las que convive el turismo tradicional con el musical».

Como resalta el presidente de la patronal turística, «cada festival es diferente, en perfil de público y nivel adquisitivo», aunque «todos colocan Castellón en el mapa». Y los tres que mandan como polo de atracción turística 100% internacional son FIB, Arenal y Rototom. El 85% de los sounders son españoles, el 55% de los fibers y un 50% de los rototomers; y de fuera de las fronteras estatales llegan, sobre todo, de Reino Unido e Irlanda, pero también de hasta 100 nacionalidades, de México a Japón, Nueva Zelanda o Cuba, que tienen en Castellón su oasis vacacional con la música como excusa.

Por la provincia pasarán desde Lana del Rey, Kings of Leon o Fatboy Slim a Martin Garrix, Anitta, Thirty Seconds To Mars, Don Diablo, Farruko, C. Tangana, Ziggy Marley, Cronixx, Misty In Roots o Queen Ifrica, hasta sumar 290. Ayer mismo, el Rototom avanzó su cartel completo con más reggae y más ská.

Son, como coinciden desde las instituciones, uno de los productos turísticos estrella «indiscutibles desde que hace 25 años arrancara el FIB, en una marca que ha sentado una industria».

UN VERANO DEL JAZZ AL ROCK, DEL FOLK AL TECNO