La UJI, una de las mejores universidades jóvenes del mundo

La Universidad Jaume I (UJI) ha entrado por primera vez en el selectivo ranking de Times Higher Education (THE) "Young University Rankings 2019", que recoge las 350 primeras instituciones de todo el mundo de menos de 50 años de antigüedad. Esta publicación, con sede en Londres, está considerada una autoridad mundial en educación superior y ha seleccionado en esta edición 22 universidades españolas como las más excelentes del mundo con menos de 50 años de existencia. Entre éstas, se encuentran la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Rovira i Virgili, que están entre las 100 primeras. Justo después, en tercera posición, en un rango de entre la 101 y la 150, aparecen otras 4 universidades españolas, entre las que se encuentra la UJI. En el caso de la Comunidad Valenciana, el ranking recoge las tres universidades públicas más jóvenes, a excepción de la Universitat de València y la Politécnica, que han superado ya los 50 años de antigüedad.

En la elaboración del ránking de las mejores universidades jóvenes, Times Higher Education ha utilizado los mismos indicadores que emplea para elaborar el ránking global, pero otorga menos peso a los indicadores vinculados a la reputación, a fin de reflejar de la manera más fidedigna posible las características de las instituciones más jóvenes.

La rectora, Eva Alcón, ha señalado que este nuevo reconocimiento internacional "viene a corroborar el gran trabajo de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria" y ha recordado que esta magnífica posición de la UJI en el ranking de las universidades más jóvenes reafirma la excelencia que ya evidenció el año pasado el Ranking de Sanghai, cuando situó a la Universitat Jaume I entre las 600 mejores universidades del mundo. Alcón ha resaltado, en el caso concreto del ranking Young THE, que "la juventud de nuestra institución nos permite ser mucho más ágiles y efectivos en la búsqueda continua de la excelencia".

Mientras que las antiguas instituciones tienden a tener más recursos y mayor reputación en enseñanza e investigación, los datos acumulados por THE muestran que las universidades menores de 50 años se distinguen por su internacionalización.Las universidades jóvenes destacan cuando se trata de internacionalización, campus ágiles y pequeños, la apuesta por la experimentación y su carácter interdisciplinario. Esa es la conclusión a la que llega Times Higher Education (THE). Comparadas a las instituciones de educación superior tradicionales y más establecidas como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Boloña o Salamanca, las jóvenes universidades se caracterizan por su naturaleza flexible, su receptividad a nuevas ideas y su disposición de reinventarse constantemente, señala THE.

Times Higher Education (THE) es un ránking que elabora la revista semanal basada en Londres del mismo nombre, especializada en noticias e informaciones de la educación superior, cuyos resultados se pueden consultar en abierto en su página web: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats