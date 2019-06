La UJI pide más plazas MIR ante la falta de médicos y el fantasma del paro

El decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I Rafael Ballester considera que es necesaria la ampliación de la oferta de plazas de Médico Interno Residentes (MIR) como una medida, además, para paliar la actual falta de médicos y, paradójicamente, también el fantasma del paro en el caso de los futuros graduados.

Ballester, en la línea con las tesis de la Conferencia de Decanos estatal, advierte que hay una tendencia creciente a que aumente la ratio en las plazas de MIR, ya que cada vez hay más solicitantes para la oferta que hay. Por ello defendió tienen que aumentar, sobre todo teniendo en cuenta que en áreas como medicina de familia, en los próximos años se prevé que vaya habiendo déficit de personal, por lo que es necesario que haya una renovación.

Solo en la provincia de Castellón, como ya advirtió el colegio de médicos, se prevé que hasta 2022 se jubile un 20% de la plantilla, unos 500 facultativos y ya ahora hay problemas para confeccionar los refuerzos de verano por falta de personal.

«Con la política que se está llevando ahora no se está respondiendo a esta urgencia que ya está en algunos sitios y hay comunidades que están poniendo a ejercer a gente que todavía no ha hecho la residencia ante la falta de facultativos cuando en realidad son graduados en Medicina pero no médicos», agregó.

Señaló que en Medicina se ha llegado a una ratio de dos solicitantes por cada puesto. En Psicología, donde también hace falta incrementar las de Psicólogos Residentes (PIR), son más de 30. «En este último, dijo, se argumenta que no se aumentan por que no hay suficientes supervisores, pero aunque suponga una inversión se debe hacer».

Así como en Psicología sin el PIR se puede hacer otras especialidades, en Medicina en teoría no es posible ejercer sin el MIR. «Se va a empezar a crear una bolsa de parados, y a ello se suma la angustia con la que llegan los alumnos» a la prueba.

En la provincia de Castellón se gradúan alrededor de 150 alumnos de Medicina al año entre las dos facultades, la pública de la Jaume I y la privada del CEU San Pablo. Precisamente este lunes el Paranimf de la Jaume I acogerá los actos de graduación de la tercera promoción de Medicina y la quinta de Enfermería. En total, se graduarán más de 130 personas que han finalizado sus estudios durante el curso 2018-19. En el de Medicina, que comenzará a las 18.00 horas, intervendrá Elena Escudero Martínez y Alexis Maisonneuve Jarrigue en representación del alumnado y la profesora Mª José Monedero Mira, como padrina. La graduación de Enfermería se iniciará a las 19.30 horas e intervendrán Mar Cerdán Peraire y Adrián Moliner García en nombre del estudiantado y Ana Folch como padrina.