Los usuarios de la ronda Oeste urgen que se complete la circunvalación de Castelló

El anillo de circunvalación que envuelve Castelló está proyectado para que los conductores puedan bordear la ciudad de extremo a extremo sin necesidad de circular por la trama central, pero eso aún no es posible por la falta de un tramo de apenas 2,2 kilómetros que lo cerraría.

Una obra pendiente desde el 2011, entre la UJI y el acceso sur, que causa a diario problemas de circulación. Lo comprobó Mediterráneo, que se desplazó, in situ, donde acaba ahora la ronda Oeste, para hablar con los conductores y conocer de primera mano sus impresiones.

Ese es uno de los puntos más afectados por la no culminación de la circunvalación, en las inmediaciones de la rotonda de la silla de la UJI, donde en época lectiva se forman colapsos de tráfico para acceder a la universidad.

Otro de los puntos negros que ocasiona el tramo pendiente de ejecutar para tener un verdadero anillo de circunvalación es el acceso sur, junto a la rotonda cercana al centro comercial Salera.

Los conductores no dudan cuando se les pregunta por el grado de necesidad de unas obras que sirvan para unir la circunvalación: Son «muy necesarias».

Algunos apuntan directamente a la Generalitat y señalan que este proyecto «tendría que estar acabado ya» porque Castelló «tiene un problema de urbanismo terrorífico desde que entras hasta que sales». Por eso, entre los conductores castellonenses se urge la construcción del tramo restante.

Los problemas que genera la falta de finalización de las rondas son comunes para todos los usuarios: «Hay mucho atasco» y «hay que desviarse hacia el centro», destacan. Inconvenientes que hacen que urja más la obra. Y también ven beneficios similares si estuviera acabada. «Haría que el tránsito fuera más fludo» y «no haría falta cruzar por el centro». «Que la acaben ya».

A pesar de las peticiones, la Generalitat no tiene planes a corto plazo para finalizar el proyecto y lleva desde el año 2011, cuando acabó el primer tramo de la ronda Oeste, posponiéndolo.

LO QUE OPINAN LOS USUARIOS

UNAI CARO: "Si acabaran las rondas, el tráfico sería más fluido y no habría que desviarse por el centro de Castelló".

PABLO PIQUER: "Esta ciudad tiene un problema de urbanismo terrorífico, desde que entras hasta que sales".

JUANJO CARCHANO: "La verdad es que a mí este problema no me afecta en nada. No suelo pasar por la ronda Oeste".

ENRIC NAVARRO: "Debería estar acabada ya la circunvalación. Para ir a la UJI por las mañanas se hacen colas muy largas".

CLAUDIO GONZÁLEZ: "Se tendría que arreglar de inmediato. En la ronda Oeste siempre hay mucho atasco. A ver si lo acaban".

FERRÁN SANCHÍS: "Aunque no suelo circular por la ronda Oeste creo que sería interesante acabar de hacer la obra".

DAVID NÚÑEZ: "Hay muchísimo tráfico. Cuando esté acabado pienso que será un beneficio. Yo iré por allí".

LIBERTO SALES: "Es muy necesaria. Servirá para mejorar la circulación y que el tránsito sea más fluido en otras carreteras".

ROSARIO ALBALAT: "A mí de momento no me afecta, pero las cosas si están terminadas mejor. Hay que acabarla pronto".

BLANCA SÁNCHEZ: "Claro que hay que finalizarla. Unirá todo Castelló por fuera. No hará falta cruzar por el centro".