La ermita de Santa Isabel fue anoche escenario de una animada celebración, con cena y discomóvil incluida, que sirvió de preámbulo a la inauguración oficial de las fiestas mayores de Canet lo Roig. Hoy, en la gran noche de gala, con la proclamación de las reinas y damas, darán el pistoletazo de salida a los festejos que la localidad celebra en honor de la Mare de Déu d’Agost y que se desarrollarán del 9 al 18 de agosto. «Hemos organizado una programación muy completa y variada, que conjuga la tradición y los actos consolidados, como los toros, las danzas, el desfile de carrozas o las paellas, con novedades que incorporamos este año, como el día dedicado a la mujer o el partido de fútbol del Canet, que ha vuelto a la competición recientemente», explica la alcaldesa, María Ángeles Pallarés. «El programa es el resultado del trabajo que desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se ha realizado durante todo el año y se ha diseñado con el objetivo de hacer que todos, vecinos y visitantes, lo pasen bien y disfruten de las celebraciones en compañía de amigos y familiares, en un ambiente de hermandad y alegría compartida», añade la alcaldesa.

VERBENAS / Uno de los platos fuertes de la agenda festiva serán las verbenas populares, amenizadas con la actuación de orquestas de primer nivel. Las animadas veladas las marcarán los ritmos más bailables de formaciones como la Nueva Samurai, Ágora, Welcome Band y la Energy Show. Otra de las propuestas estrella y una apuesta segura serán los espectáculos taurinos. En esta ocasión, la Peña Taurina Canetana ha preparado un cartel que no decepcionará a los aficionados a los toros. A los ya tradicionales encierros o las pruebas, con carretillas, para los pequeños toreros, estos días se podrá ver en acción a las reses de ganaderías tan reconocidas como la de los Hermanos Bellés, de la Torre d’en Besora; la valenciana Benavent, de Quatretonda; Venta de Carpio, de Sorita del Maestrat; La Espuela, de L’Alcora; Eliseo Adell, de Alfara de Carles, y la turolense Raúl Monferrer, de Formiche Alto. Además se realizará la prueba de un toro del hierro sevillano de Jerónimo Astolfi, de Villaverde del Río. Pero, sin duda alguna, las auténticas protagonistas de las fiestas mayores serán sus máximas representantes, las Reinas y sus respectivas cortes de honor. La joven Paula Barceló Grañana y la niña Claudia Segura Pla serán coronadas hoy reinas y no ocultan su ilusión y orgullo ante un acto que, confiesan, «es el más especial y emotivo». «Para nosotras es un honor representar a Canet y poder compartir esta responsabilidad con las damas de nuestras cortes de honor, serán unos días que nunca olvidaremos», aseguran. A Paula la acompañará en su reinado, la dama de honor María Jaime Meseguer, y las componentes de la corte de honor de la pequeña Claudia son Leire Querol Meseguer, Alba Crespo Ferrer y Julia Jiménez Centelles.

OTROS CARGOS / La reina y damas no serán las únicas que ostentarán cargos honoríficos en las fiestas mayores. Carlos Roig Ferreres es la persona sobre la que recae el cargo de mantenedor y será el responsable de pronunciar el discurso de la noche de gala, dedicado especialmente a las máximas dignatarias. También Tere Pruñonosa Fargas contará con un homenaje especial, el martes, 13 de agosto, cuando será proclamada reina de la tercera edad.

Por su parte, la alcaldesa, María Ángeles Pallarés, animar a los vecinos y visitantes a participar activamente de estos festejos: «Salid a la calle, convivir y hagamos entre todos unas celebraciones respetuosas, agradables, divertidas y tranquilas».