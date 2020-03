Benito Joanet murió a causa del coronavirus

La causa de la muerte de Benito Joanet (Espluges de Llobregat, 13 de septiembre de 1935), el entrenador del tercer ascenso del CD Castellón a Primera División, fue el coronavirus. Residía en Alicante tras su jubilación deportiva y había sido intervenido quirúsgicamente de una dolencia y estando recuperándose de ella se contagió del coronavirus que finalmente ha terminado con su vida.

Joanet comenzó a jugar al fútbol de portero en Barcelona fichando por el Juvenil del Español, llegando a jugar en la Seleccikón Nacional Juvenil en el campeonato mundial de Alemania. Ya como profesional jugó en el primer equipo blanquiazul en Sarriá y también en el Europa, Zaragoza, Sabadell y Coruña en el que estuvo seis años. Se retiró como jugador en 1.970.

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR

Su primera actuación como entrenador fue como segundo de Arsenio en el Deportivo de A Coruña, dirigiendo al filial, el Fabril. Siguió tres temporadas en el Hércules y luego también estuvo en el Español, Cádiz, Tenerife, Salamanca y Castellón en dos ocasiones, finalizando como secretario técnico del Hércules.

Al Castellón llegó siendo Antonio Sales el presidente para iniciar la temporada 80-81 sustituyendo a Paquito. La situación económica del club albinegro era mala con un pasivo de cincuenta millones de pesetas que sólo se pudo reducir con el traspaso de Cabrera al Atlético de Madrid y por los beneficios del bingo de la Pérgola. Eran las temporadas de la obligatoriedad de alinear jugadores Sub-20 y sólo se fichó a Sanmillán, Pulido y el mallorquin Mestre. Durante la temporada traspasó a Roberto y Ribes al Valencia a mitad de campaña..

EL ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN

El 17 de mayo de 1.981, al ganar al Rayo Vallecano en Castalia por 2-0 con goles de Planelles y Roberto, se logró el tercer ascenso de toda la historia a la máxima categoría del fútbol español.

Benito Joanet era consciente de que la plantilla no era suficiente para jugar en primera y no quería seguir, pero la insistencia de Sales con el que siempre tuvo una gran relación personal hasta la muerte de este hizo aceptar pero con la condición de que el Castellón fichara a Kustodic, que era el delantero yugoslavo del Hércules que había sido el máximo goleador, al quien convencieron en Alicante tanto Sales como Joanet, llegando a firmar en una servilleta en el restaurante en el que almorzaron. Sorprendentemente, apenas llegados a Castellón llegó al club la mujer del jugador diciendo que no vendría porque ella no se quería mover de Alicante

Por otra parte, el Barcelona como ya había ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia, le prometió a Sales que le cedería varios jugadores importantes hasta el mismo Carrasco, pero al final sólo llegó el defensa Pérez Contreras que pasó sin pena ni gloria. Por si faltaba poco fue la temporada de las primeras huelgas de los futbolistas.

DESTITUCIÓN EN CONTRA DE SALES

El 1 de diciembre, la clasificación no era buena y contra el criterio del mismo Sales, hubo una votación de la directiva en la que por siete votos contra seis se acordó el cese de Benito Joanet como entrenador, aunque Sales le retuvo a su lado encargándole diversas misiones entre otras incluso un viaje a Argentina en busca de algún jugador en concreto.

SEGUNDA ETAPA CON TÁRREGA

Como había dejado una grata impresión tanto como entrenador como persona, siendo presidente Domingo Tárrega le volvió a llamar la temporada 86-87, la famosa temporada que se jugó en el Javier Marquina del Grao por las obras del nuevo Castalia. El equipo se clasificó para jugar los play-offs de ascenso pero sin ninguna posibilidad de conseguirlo, porque no existía una gran plantilla y, además, se había traspasado además a Pedro Alcañiz que había sido el máximo goleador.

Fue un señor dentro y fuera del campo, que no protagonizó nunca ningún problema serio, creando una gran familia con su mujer, sus dos hijas y su madre y su suegra que vivieron con ellos hasta su muerte. Benito Joanet, un caballero del fútbol y de la vida.