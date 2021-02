Al Castellón solo le vale ganar esta noche en Castalia

Colista, con la zona de permanencia a cinco puntos tras los resultados de ayer y con cuatro derrotas consecutivas en el pasado más reciente, al Castellón se le acumulan las urgencias. El margen de maniobra se estrecha para Juan Carlos Garrido, que necesita más que nadie una victoria. El entrenador orellut se mostró ayer convencido de que el equipo está trabajando en la senda correcta y dio un paso adelante en Girona, llamó a los suyos a «insistir» en esa línea más atrevida con la pelota, y pidió más «agresividad» en defensa para lograr la victoria sobre Las Palmas, esta noche en Castalia a partir de las 20.30 horas. No le queda otra, en situación delicadísima, para ganar adeptos a la causa.

«Una victoria que lo cambie todo», eso espera conseguir Garrido contra Las Palmas. El preparador valenciano estrenó su puesto con triunfo, pero después solo conoce derrotas. El Castellón se está quedando rezagado en la tabla, incapaz de sumar puntos pese a firmar tramos de buen juego. Garrido se aferra al entrenamiento diario y a esos momentos de mejoría en los partidos para otear una remontada en la tabla. «El trabajo va por buen camino, se trata de insistir hasta que los resultados positivos lleguen», dijo ayer en sala de prensa.

Desde que comenzó la temporada, el Castellón no ha logrado ganar dos partidos seguidos. Un lastre que tiene reflejo en la clasificación. «En fútbol un resultado te abre una nueva dinámica y esperamos obtener ese resultado que lo cambie todo a nuestro favor, y tengamos esa racha que todos los equipos han tenido», explicó el entrenador albinegro, que lanzó un símil al respecto. La teoría de la flor: «Se trata de insistir e insistir, es como si tienes una planta, la riegas tres días y como no sale una flor la dejas de regar, pues no, has de insistir porque la flor sale al décimo día, no al tercero. Estamos en el minuto 15, no en el 90», advirtió el técnico.



ausencias // El Castellón afronta el partido con cambios en la enfermería. Recupera al portero Álvaro Campos, pero no podrá contar con el defensa Satrústegui, el mediocentro Krhin y el delantero Juanto. Garrido afirmó que dará «continuidad» al bloque que compitió en Girona, Allí, a su parecer, el equipo dio «un paso adelante» en cuanto a juego ofensivo se refiere. La intención es que más allá de la pelota parada y el juego directo, el equipo vaya incorporando matices, creciendo a través de la pelota. «Esta semana se ha desarrollado más la idea de que el equipo lleve la iniciativa, y sea capaz de jugar de esa manera», comentó.



Enfrente aguarda Las Palmas del exalbinegro Pepe Mel. Garrido subrayó el «talento» y la «calidad» del rival, «uno de los que más arriesga sacando la pelota desde atrás». También pidió a los suyos «agresividad en los duelos individuales» para corregir algunos errores defensivos «que están costando muy caros». En el otro bando, Mel indicó ayer que espera a un Castellón «rocoso» en Castalia. «Ahora buscan tener transiciones rápidas, estoy seguro de que nos van a apretar y morder arriba, además de plantearnos un partido incómodo», dijo. En la primera vuelta, el Castellón perdió 2-1.