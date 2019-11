Eneko Satrústegui busca el equilibrio entre ambición y prudencia en el CD Castellón

La euforia no es bien recibida en el vestuario del CD Castellón. Eneko Satrústegui se apunta al carpe diem, escarmentado por lo que sucedió el año pasado, cuando el subidón por el ascenso y las elevadísimas expectativas casi se llevaron todo por delante: «Ningún equipo sube ni se clasifica para los play-off en noviembre».

«Estamos contentos con la temporada. La idea de juego nos está aportando más que lo que nos está restando, y el equipo confía en la forma de trabajar del míster», arranca con su análisis de las primeras 14 jornadas (siete victorias y siete empates). «Además, los resultados están siendo positivos, lo cual repercute en que hay muy buen ambiente en el vestuario», profundiza el navarro.

«Tenemos que ser ambiciosos: el objetivo debe ser consolidarnos ahí arriba, porque lo difícil es mantenerse», subraya. «Hay que pensar en estar arriba; sacar cuanta más distancia al quinto, mejor; mirar siempre hacia arriba. Y a poder ser, continuar siendo líderes», asevera Satrústegui.

El polivalente defensa no pierde la perspectiva. «El fútbol tiene más momentos malos que buenos. ¿Por qué no podemos disfrutar de un año bonito como este?», es su forma de entender este deporte. «El pasado fue una mala experiencia, ahora debemos disfrutar de este», ahonda.

Con todo, Satrus sabe lo que se juega el Castellón: «Es una oportunidad para reengancharnos al fútbol profesional». «Sería bonito jugar un play-off con el Castellón», se deja llevar...



ESFUERZO EXTRA

Los albinegros están sufriendo con las lesiones en defensa. «Lo de Regalón ha sido una lástima, ahora está Héctor [Verdés]... Nos hemos visto mermados en la línea de atrás, pero Rafa [Gálvez] y Marc [Castells] lo están haciendo muy bien», constata. «No tenía dudas, porque los veo entrenar y están a tope», refuerza. «Los resultados los estamos sacando con unos o con otros jugadores», señala.

«En lo personal estoy contento, porque he vuelto a mi demarcación de central, al menos ante la lesión de Víctor», habla de sí mismo. «Estoy a disposición del míster para que me ponga donde haga falta. Aunque sean posiciones distintas, me adapto mejor al lateral izquierdo o como central», refrenda. «Todos los jugadores podemos adaptarnos, porque el míster trabaja mucho con nosotros en diferentes posiciones», alaba sobre Óscar Cano.