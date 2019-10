Las increíbles cifras de César Díaz en el Castellón

Llegó a mediados de enero y no se puso una cifra de goles, porque hacía tiempo que, escorado en la banda izquierda, no los anotaba con frecuencia. César Díaz hizo ocho en 18 encuentros, incluido el de la salvación (combinado con el del Conquense en Alcoi, también en el descuento). Regresó en agosto, pero tampoco se puso una cifra... y ya lleva cinco en las primeras ocho jornadas.

El albaceteño responde desde el principio al esfuerzo del CD Castellón por traerle de vuelta, ya no cedido por el Racing de Santander sino siendo un activo más. Tanto, que ya colidera el ránking de máximos realizadores del grupo III junto a Albert Torras, centrocampista del Ejea.

EL RÁNKING DE SEGUNDA B

Además, solo hay dos futbolistas con mayor acierto cara a puerta en estas ocho primeras jornadas en Segunda B, los modestos Marc Fraile (Peña Deportiva) y Lander Yurrebaso (Leoia). Después hay un puñado de futbolistas con cinco, entre ellos un no tan viejo conocido de la afición albinegra: Rubén Ramos, en su regreso al Internacional de Madrid. No obstante, César Díaz es de los pocos que no ha engordado su cuenta con lanzamientos de penalti.

El de Villamalea ha superado las expectativas, superado ya los primeros 25 encuentros de albinegro, sumando los 18 de la segunda vuelta del pasado ejercicio y estas ocho primeras jornadas). Son 13 tantos, justo en esa media del gol cada dos partidos que, históricamente, suele separar a los grandes realizadores del resto. Los ha repartido en un total de 2.121 minutos, lo que significa que celebra un gol cada 163 minutos, si bien reduce la espera en el actual ejercicio a los 140. De seguir así, se iría a los 23-24.

Unos números que, esta campaña, suma la asistencia a Rubén Díez en el 0-2 en Sabadell, con lo que César Díaz ha tenido una participación completamente directa en media docena de los 11 tantos. Su influencia es la producción ofensiva del equipo es absoluta, como pasó con David Cubillas en el año del ascenso o con Luismi Loro en el anterior año en la categoría, aquella que el Castellón perdió por impagos.

Con todo, como sucedió el pasado miércoles en El Collao, Óscar Cano se lo guardará en la recámara en la Copa RFEF, con protagonismo para Raúl Alcaina y Jairo Cárcaba, que marcaron frente al Alcoyano y que eleva la competencia en la delantera, una de las preocupaciones veraniegos del entrenador granadino que, de momento, no tiene queja.