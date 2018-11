Satrústegui: "Nos damos más golpes en los entrenamientos que en los partidos"

El Castellón ya prepara la visita del domingo (16.30 horas) al Estadi Municipal d'Olot. Entre ellos, Eneko Satrústegui, que ha hablado sobre la actualidad del equipo.

Último partido. "Pasó un poco de todo. No empezamos con buen pie, el error en el penalti del 1-0 y luego en la segunda parte con la expulsión, pero a pesar de que el partido se nos puso bastante en contra, visto lo visto en la segunda parte, yo veía posible la remontada, sobre todo tras el despeje de Castells que dio en el larguero y la segunda expulsión de ellos".

Se busca acompañante. "Tanto Rafa [Gálvez] como Marc [Castells] pueden jugar perfectamente como centrales, porque tienen rigor táctico y son fuertes defensivamente".

El rival. "El Olot, en su campo, es un rival difícil, con gente que juega bien al balón, pero sobre todo es un equipo que sabe a lo que juega. Suele apostar por una defensa con tres centrales y dos carrileros, que a veces resulta difícil de contrarrestar".

No bajan los brazos. "Si no estuviésemos comprometidos o hubiese un mal ambiente, el otro día, con el 1-0 tan pronto, nos hubiésemos ido del partido, hubiésemos bajado los brazos. El equipo está comprometido: no hay más que ver los entrenamientos, en los que nos damos más golpes que en los partidos".