Un accidente deja sin gasolinera pueblos del noroeste de Els Ports

Varios municipios de la comarca de Els Ports, en concreto los del entorno de Forcall, se han quedado sin el servicio que presta la gasolinera ubicada en esta localidad, en concreto, en el punto kilométrico 12,4 de la carretera CV-14, que une Morella con Sorita, la única existente alrededor de 20 kilómetros a la redonda.

El motivo no es otro que el suceso que la afectó de lleno el pasado viernes, cuando, sobre las 19.20 horas, un vehículo sufrió un accidente y se salió de la calzada. Aunque finalmente no hubo que lamentar daños personales, el incidente pudo ser fatal. Según relatan testigos del impacto, el coche en cuestión, que circulaba en dirección Sorita, trató de adelantar dos camiones, pero no acabó la maniobra al ver que uno de los vehículos pesados estaba realizando la acción para entrar a la gasolinera. Para evitar la colisión, el conductor del turismo dio un volantazo y entró a gran velocidad en las instalaciones de la estación de servicio, arrasando con dos surtidores de combustible y dejándolos inservibles. La fortuna hizo que, pese al espectacular choque, no hubiera ningún incendio ni explosión.

«La suerte fue que no estaba sirviendo a otro cliente. De haber estado repostando a otro vehículo nos hubiese matado», relatan los responsables de Mibeco SL.

Efectivos de la Guardia Civil se personaron en el lugar de los hechos y tras tomar la filiación al conductor le realizaron pruebas de alcoholemia y drogas, sin trascender por el momento los resultados de dichos análisis.

El problema recae ahora en la familia que gestiona el establecimiento, porque su medio de vida sufrirá durante semanas un parón que afectará de forma notable su economía y deja sin servicio próximo de carburante a vecinos de Villores, la Todolella, la Mata, Palanques o Sorita, entre otros. Los afectados lamentan la situación y apuntan que «los nuevos postes procederán de Alemania y tardarán más de un mes en llegar». «Justo nos pilla en verano, cuando más trabajo hay», dicen. Los residentes en la zona tienen la opción de repostar en Morella, a unos 20 kilómetros, o en Aguaviva o Cantavieja (Teruel).