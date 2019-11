Alertan de la suciedad que llega al litoral de Vinaròs del mercado

Un residente en Vinaròs ha levantado la voz de alarma sobre una problemática que, según se puede comprobar semanalmente, afecta al mercado ambulante, cuya suciedad, como consecuencia de un mantenimiento poco adecuado, «acaba en el mar».

El mercadillo se ubica cada jueves en la zona de extensión del paseo marítimo, en su tramo norte, a escasos metros de la playa de Fora Forat y la desembocadura del río Cervol. José Miguel, profesor que reside en Vinaròs desde hace poco tiempo, salió el jueves pasado de su trabajo y al llegar a esta zona asegura que no dio crédito a lo que estaba viendo. Según relató a Mediterráneo, bolsas y bolsas de plástico campando a sus anchas entre el mercadillo y la playa, algunas ya dentro del mar y otras muchas en la arena o el desnivel existente entre la zona de venta y la costa.

respuesta VOLUNTARIA / Alarmado por la escena, decidió actuar. No se lo pensó dos veces y en poco más de una hora llenó tres grandes bolsas de 1x1 metro. «Me pareció impactante ver tanto plástico tirado y cómo rodaba hacia el mar, había centenares de bolsas y decidí hacer algo», explica.

Aunque no fue lo único que pudo retirar de la playa. También llenó un recipiente de toallitas de lavabo de una tubería que desemboca al mar. Llegó a encontrar una estrella de mar muerta enredada entre estos residuos.

«Que haya una tubería que desemboque en la playa me parece escandaloso. Es una chapuza indigna de una ciudad tan encantadora como Vinaròs», señala, al tiempo que denuncia que «el Ayuntamiento debería tener como objetivo que esas cosas no pasen, y si tienen valores ecológicos, debería ser su prioridad número uno tomar las riendas y arreglarlo, porque el turismo es una de las principales fuentes de riqueza de la localidad y cosas como esta no se pueden tolerar». Su incredulidad llega hasta tal punto que «no descarto tomar acciones legales» si el consistorio no interviene para atajar el problema.

Hoy vuelve a haber mercado y, salvo imprevistos, podría repetirse un día más esta situación.